Múltiples rechazos a la censura oficial sobre los medios públicos

La Facultad de Comunicación de la UNC (Universidad Nacional de Córdoba), el Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba (Cispren), el SIPREBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires) y el diputado nacional Pablo Carro (Unión por la Patria, UxP, Córdoba), rechazaron la censura del gobierno nacional a los medios públicos.

El Ejecutivo decidió bajar los contenidos de todo el sistema de medios públicos que se encontraban disponibles en sus sitios Web y redes sociales. El apagón informativo alcanza a Televisión Pública, Radio Nacional, las emisoras del interior, FM Clásica, FM Rock, FM Folcklórica, Paka Paka y Canal Encuentro.

Dice el documento de la Facultad de Comunicación de la UNC que “repudia el cierre e intervención de los Medios Públicos”. Señala que “en un nuevo ataque contra los Medios Públicos, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y la fuente laboral de cientos de profesionales de prensa, se dispuso el cierre de las redes y páginas webs de Télam, Canal Encuentro, Radio Nacional, FM clásica, Fm Rock, Folclórica, Paka Paka y Encuentro”.

Plantea que “el desafortunado “proceso de reorganización” de estas plataformas, promovido por el Gobierno Nacional da de baja contenidos y publicaciones que hacen al acervo cultural y a la identidad de nuestro país. Esta medida atenta directamente contra el derecho de los ciudadanos a la información pública y los contenidos culturales y educativos”.

Por último, expresa que “como formadores de profesionales involucrados en los procesos de comunicación y de producción de sentidos, advertimos también la peligrosidad que esconde este “Proceso de reorganización” que remite a los años más oscuros de nuestra historia reciente con el objetivo de imponer un modelo económico, político y cultural para pocos. Nuestra democracia exige la defensa de la comunicación pública y la cultura nacional”.

CISPREN: “REPUDIAMOS ESTA ACTITUD DE SILENCIAMIENTO Y ATAQUE AL DERECHO A LA INFORMACIÓN”

El Cispren afirma en un comunicado de prensa que “este acto representa un ataque a la libertad de expresión y a las y los trabajadores de estos medios, que manejan la incertidumbre ante las diferentes medidas aplicadas sobre medios como Radio Nacional y la Televisión Pública”.

Además, repudia “esta actitud de silenciamiento y ataque al derecho a la información, representando un nuevo acto de censura de los medios públicos. Al igual que con Telam, esto es una muestra más de la continuidad de una política de amedrentamiento por parte del gobierno nacional, avanzando sobre el congreso y las instituciones”.

Finalmente, reclama a los senadores el rechazo de la Ley Bases, que “incluye en su paquete la privatización de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, dañando la soberanía informativa de nuestro país”.

SIPREBA: “UNA NUEVA MUESTRA DE CENSURA Y AMEDRENTAMIENTO”

Las comisiones internas de SiPreBA en Radio Nacional y TV Pública rechazaron el silenciamiento de las redes sociales de ambos medios de comunicación públicos, que “serán apagados durante una presunta “reestructuración”. Denunciamos esta nueva muestra de censura y de amedrentamiento que se suma al silenciamiento de Télam”.

Indica el documento dado a conocer por el SiPreBA que “el gobierno de Milei pasó por arriba del Congreso de la Nación con la intervención, eliminando el directorio y ahora avanza en su plan de destrucción. Los senadores y senadoras deben defender los medios públicos rechazando su privatización y la ley bases”.

CARRO: “APAGÓN PARA SEGUIR AJUSTANDO”

El diputado nacional Pablo Carro afirmó que “el apagón informativo es para seguir ajustando a dos manos”. El legislador indicó también que “el interventor de RTA declaró que no habrá más contenidos en redes sociales y páginas web de los medios públicos. Sin pluralidad de voces no hay democracia. Sin medios públicos no hay diversidad y federalismo”.

