Mujeres analfabetas de la India arremeten contra el patriarcado y el cambio climático

Las mujeres de Pilplantri detonaron estructuras culturales de un país aferrado a viejos paradigmas. Salvan a las niñas por nacer, empoderan a las mujeres adultas y, además, llenan de vegetación sus tierras, mejorando la provisión de agua en una zona extremadamente árida de la India. “Ellas cambiaron su mundo y el de sus hijas, ni hablar”, le resume a ENREDACCIÓN, Camila Menéndez, quien registró la iniciativa en Hermanas de los árboles, un documental cuyo estreno está previsto para el próximo 5 de noviembre.

Camila, junto a Lucas Peñafort, ambos directores de la película, se interesaron por el proyecto Kiran Hadhi Yogana, que se lleva adelante en esta árida aldea rural de Rajastan desde 2005, y que consiste en plantar ciento once árboles tras el nacimiento de una niña. En India, las hijas no son tan deseadas como un varón, ya que la costumbre indica que por ser mujer implicará un costo para la familia. Pese a que la ley del país prohíbe desde 1961 esta creencia, igualmente generó que crezca la tasa de infanticidios femeninos y abortos en el país. Incluso, actualmente es uno de los pocos países del mundo donde entre los recién nacidos, la relación es de siete mujeres por cada diez varones. Entonces, cuando los miembros de la iniciativa se enteran que una nena está en camino, se acercan a hablar con la embarazada para convencerla de que no vea como negativo el género de su bebe. Si acepta, deberá hacer un depósito de 10.000 rupias (134 doláres) y el gobierno pondrá la misma cifra, dinero a utilizar por la niña cuando sea mayor de edad. La madre, y la familia, también se comprometen a brindarle educación y a no entregarla en matrimonio antes que cumpla los 18 años.

Por otra parte, como consecuencia directa del “Modelo Piplantri”, adultas de la aldea se independizaron económicamente al montar una fábrica de productos derivados del aloe vera, una de las especies plantadas.

“La perspectiva de género es lo que más nos atrajo. También la cuestión con el medio ambiente, pero en definitiva ambas se engloban por el amor a la vida en una realidad tremendamente hostil”, comenta la cineasta nacida en Mendoza, quien se sorprendió al llegar a Piplantri porque parece un pueblo detenido en el tiempo. “Parecía que estamos en el Siglo 15, usan bueyes para moler la caña de azúcar, las mujeres andan con vestido tradicional, tienen muy poquita tecnología. Esto además de sonar romántico, tiene las implicancias de vivir como en un Siglo tan pasado”, describe.

El “Modelo Piplantri” fue impulsado por un hombre llamado Shyam Sunder Paliwal, quien perdió a una hija de 16 años víctima de una deshidratación y decidió plantar un árbol en su memoria. Pero pensó ¿por qué no celebrar la vida también? Hoy el pueblo tiene más de trescientos mil árboles en un espacio de 2.000 hectáreas, y donde antes debían cavar doscientos metros para encontrar agua, ahora aparece a tres metros. Camila y Lucas tienen sus ejemplares echando raíces. “Cuando te ganás un lugarcito en su corazón, lo reflejan con un árbol”, y cuenta que generaron un vínculo de amistad que se mantiene a la distancia. Además ya se replica en ciento cuarenta y siete localidades de la India, “El bien también gana lugar, no solo es devastación y muerte”, dice.

Otro mundo

El rodaje no fue simple. En total eran tres en el equipo: Camila además de dirigir hizo cámara, Lucas sumó sonido a su función de director, y Victoria Chales en producción.

Se instalaron en Pilpantri por dos meses en 2018. Comenzaron realizando tomas de detalles y charlando con la gente hasta generar la confianza suficiente con las protagonistas. “Apostamos a lograr esa intimidad, una cercanía”, cuenta Camila, también a cargo del montaje de la película. Para poder filmar y entenderse con las protagonistas cuando no estaba el traductor, tenía un papel con frases anotadas. “No mires a cámara”, “espérame”, “decime”, eran algunas de las palabras que incluía la guía. El idioma fue una de las barreras a superar entre tanta diferencia cultural, sin embargo, los valores que inspiraron el documental son universales y con solo ser humanos debería bastar para comprenderlos.

Cada una de las mujeres que participaron, representan un aspecto de las problemáticas que aborda el documental. Así aparece Kala queriendo obtener sus propios ingresos; Bhavari, anhelando terminar la primaria; o Leela, quien a pesar de las presiones familiares, se sumó a la iniciativa comprometiéndose a educar a su hija, no casarla y plantar los ciento once árboles. “Para ellas fue difícil congeniar de la nada con nosotros, por eso la disposición de Shyam Sunder Paliwal fue fundamental. Imaginate que allá, si el marido está en la habitación, la mujer no puede hablar, y caíamos nosotras a entrevistarla… no fue fácil”, recuerda. Además, agrega que muchas de ellas nunca habían visto cine, por lo que les costaba comprender de qué se trataba el rodaje.

“El aprendizaje más grande de esta experiencia es ver cómo estas mujeres lograron subvertir la situación más extremas de violencia y subordinación. En ese contexto horrible, generar independencia y cambiar el futuro de sus hijas. Todo esto desde la humildad total porque no tiene una formación teórica. Se manejan con valores, no con las teorías, sino desde lo que sienten”

PARA AGENDAR

Jueves 5 de noviembre por Cine.ar Estrenos

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.

>> También podés comprar libros, información y cultura en La Tienda de ENREDACCIÓN.