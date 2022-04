Un triángulo problemático: Morales, Schiaretti y Juez

El senador nacional Luis Juez no quiere sorpresas. Este jueves, en una entrevista que le realizó Radio Mitre le marco la cancha a Gerardo Morales, el titular de la UCR y gobernador de Jujuy: “Morales fue a Córdoba, se juntó con (Juan) Schiaretti y me la tuve que comer. Yo tengo que administrar una situación muy frágil con el radicalismo de mi provincia porque quiero y queremos gobernar Córdoba y el radicalismo es fundamental para que lo podamos lograr. Por eso, no los quiero empujar a ellos a que tomen una decisión porque se trata del presidente de su partido… pero es como que yo vaya a Jujuy y me junte con Milagros Sala, ¿qué diría el gobernador?”

Juez, el dirigente que mejor mide en todas las encuestas en la provincia, cree que el encuentro de Morales con el gobernador cordobés, el mes pasado, desdibuja el perfil opositor de Juntos por el Cambio (JxC), porque básicamente confunde al electorado de la provincia.

Encima, Facundo Manes, el otro presidenciales de la UCR, también visitó a Schiaretti en Córdoba.

Por eso, el líder del Frente Cívico, intenta que el jujeño y otros radicales no compliquen la estrategia política y electoral de JxC en la provincia.

Sin embargo, más allá del mensaje dirigido a Morales, Juez apunta también a dirigentes del Pro, como el ex presidente Mauricio Macri, que tiene diálogo con Schiaretti y apuesta por Gustavo Santos para 2023.

No son casuales las quejas de Juez. El PJ cordobés además de su propia estrategia política y de candidaturas, trabaja sobre la idea de generar alguna división en JxC. Además, operadores del propio Schiaretti dialogan con los libertarios de Javier Milei para plantar una candidatura por derecha de Juez y el radical Rodrigo De Loredo, que lime puntos del porcentaje que la alianza opositora puede lograr en la provincia.

Tanto Morales como Manes necesitan crear un espacio de desarrollo propio y volumen político para tensar con los referentes principales del Pro, el propio Macri; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la titular del Pro, Patricia Bullrich; y la diputada nacional, María Eugenia Vidal. En ese contexto, los encuentros con Schiaretti, el único gobernador peronista no alineado con los Fernández, les permite trabajar ese camino.

Distintos dirigentes de la UCR coinciden en enfriar el tema. Dicen, palabras más, palabras menos: “Nosotros somos opositores a Schiaretti. Lo que explicó Morales en Villa Giardino es que para romper la grieta hay que empezar a dialogar con los distintos sectores de la política. Los encuentros de Morales con Schiaretti no tienen trascendencia electoral en la provincia”.

La cuestión es que, si bien la UCR y el propio Rodrigo De Loredo aseguran que la coalición está más unida que nunca y que en 2023 no habrá fisuras, la realidad es que el escenario electoral está abierto. La UCR no asegura que vaya a pelear por el primer lugar de la fórmula provincial el año que viene, pero tampoco lo descarta. Simplemente, consideran que ahora no es el momento de un paso así.

A partir de ello, De Loredo, el jugador de la UCR mejor posicionado, sigue con sus recorridas por el interior. Hace algunas semanas estuvo en Río Tercero y Hernando, entre otras ciudades. Este jueves hizo pie en Leones y se reunió con la mesa productiva del sector granario.

Argentina es potencia a nivel mundial en la producción de granos y es un sector que está en permanente innovación. La cadena granaria es la principal fuente de divisas de nuestro país, 1 de cada 3 dólares que ingresan por exportaciones son generados por el complejo sojero. — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) April 28, 2022

Un mes atrás, el radical macrista Orlando Arduh había ido más lejos aún. Había dicho que Schiaretti tendría que sumarse a JxC. Esa misma semana, en un almuerzo de Juez con Rodríguez Larreta, el alcalde porteño le dijo al senador cordobés: “No hay ninguna posibilidad de que eso ocurra en Córdoba”.

Que no avance en la provincia tampoco quiere decir que no haya alguna confluencia nacional o que al menos esa posibilidad exista. Esa es la especulación que manejan los dirigentes nacionales de la coalición opositora al gobierno nacional, tanto para la elección, como para un eventual gobierno. Rodríguez Larreta es de los que considera que JxC tiene que sumar a sectores del peronismo para tener una base de sustentación política que permita poner en marcha las reformas que Macri no pudo.

Según señalan dirigentes del PJ provincial, al referirse a las aspiraciones nacionales del gobernador que ya no puede ser reelecto, “la prioridad del Gringo es retener el gobierno provincial en 2023. El primer movimiento es en ese sentido. Luego analizará el resto, incluida su proyección personal”.

Ese orden de prioridades es el que, seguramente, preocupa a Juez.

