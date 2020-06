Meryl Streep: en el cumpleaños de “la reina" de Hollywood, las películas que muestran su talento

“Que fea”, dijo Dino De Laurentiis, el productor de la versión del clásico King Kong (1976), cuando la vio. Meryl Streep le respondió: "Lo siento, pero esto es lo que hay", y aunque el papel no fue para ella, su carrera iría en ascenso hasta convertirse en la leyenda viva de Hollywood. En sus más de cuatro décadas de trayectoria, nunca fue la típica actriz, por el contrario, lejos de la imagen de ‘sex symbol’, forjó una carrera sustentada en su carácter y capacidades.

No sólo el público la adora, hasta sus propios colegas la consideran la mejor actriz de estos tiempos. Es la mujer más nominada a los Oscar y a los Globos de Oro, los galardones más importantes de la industria americana, demostrando que lo importa es el talento. De los primeros tiene tres por: "La dama de hierro", (2012); "Kramer contra Kramer" (1982); y "La decisión de Sophie" (1979). Su trabajo en "Los puentes de Madison" (1995) será recordado por los amantes del cine romántico, mientras que su interpretación en "El diablo siempre viste de Prada" (2006) fue el deleite del universo de la moda.

Sin embargo, la admiración que despierta excede la pantalla. Ha demostrado ser una artista con un compromiso político y social explícito. Por ejemplo, al recibir el Globo de Oro honorífico en 2017, se manifestó a favor de los migrantes. Su discurso antiviolencia enojó tanto a Donald Trump, que llevó al presidente a twittear que es "una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood". Antes, en 2015, su grito de apoyo al mensaje de igualdad salarial de Patricia Arquette en la ceremonia de los Oscar 2015 se volvió viral y su nombre, luego de la explosión del movimiento Me Too, en un representante del feminismo.

Nació en New Jersey un 22 de junio de 1949. Para celebrar su cumpleaños número 71, un repaso por alguna de las más de noventa películas que la convirtieron en la estrella indiscutida de hoy.

El cazador

Michael, Steven y Nick son amigos y trabajan en una fábrica siderúrgica en Pennsylvania. Su amistad es incondicional, pero cuando se alistan en el ejército como voluntarios para combatir en la Guerra de Vietnam, todo cambia. Antes de poner rumbo hacia el infierno, los tres deciden pasar juntos los últimos momentos antes de separarse para siempre. Salir de copas, ir a cazar, todo es poco para ellos. El conflicto bélico les cambia la vida para siempre y tras ese horrible periodo de tiempo, ninguno de los tres será el mismo.

Elenco: Robert De Niro, Christopher Walken y Meryl Streep.

Dirección: Michael Cimino.

Año: 1978.

Memorias de África

Libremente inspirada en la obra homónima de la escritora danesa Isak Dinesen. A principios del siglo XX, Karen contrae un matrimonio de conveniencia con el barón Blixen, un mujeriego empedernido. Ambos se establecen en Kenia con el propósito de explotar una plantación de café. En Karen nace un apasionado amor por la tierra y por los habitantes del país africano, pero también se enamora perdidamente de Denys Finch-Hatton, un personaje aventurero y romántico a la antigua usanza, que ama la libertad por encima de todas las cosa.

Elenco: Meryl Streep, Robert Redford y Klaus Maria Brandauer.

Dirección: Sydney Pollack.

Año: 1985.

La muerte le sienta bien

La actriz Madeline Ashton le "roba" el prometido, el cirujano plástico Ernest Menville, a su amiga Helen y se casa con él. Siete años después, Madeline solo vive por y para su físico, Helen tiene sobrepeso y depresión, y Ernest es un borracho y maquilla cadáveres. Pasan otros siete años, Helen ha escrito un libro y, para sorpresa y horror de Madeline, está delgada y guapa por lo que la actriz teme que intente robarle a Ernest, así que acude a una moderna bruja que le proporciona un elixir que le hace recuperar la juventud pero que tiene otros efectos.

Elenco: Meryl Streep, Goldie Hawn, Bruce Willis e Isabella Rossellini.

Dirección: Robert Zemeckis.

Año: 1992.

El ladrón de orquídeas

Charlie Kaufman, un guionista de Los Ángeles, vive un periodo de crisis creativa, todo lo contrario que su hermano gemelo Donald. Charlie escribe tal como vive: con gran dificultad y lleno de inseguridades, mientras que Donald vive tal como escribe: con dejadez. Por su parte, Susan escribe sobre la vida, pero es incapaz de vivirla. Por el contrario, la intensa y aventurera vida de John es digna de una novela.

Elenco: Nicolas Cage, Meryl Streep y Chris Cooper.

Director: Spike Jonze.

Año: 2002.

Julie & Julia

Julie Powell, decidida a hacer algo creativo para olvidar su rutinario trabajo, se plantea como un reto elaborar las 524 recetas del libro "Dominando el arte de la cocina francesa", un clásico de la gastronomía publicado en 1961 por Julia Child. Durante ese año, escribe cada día sus experiencias en un blog que tendrá múltiples seguidores.

Elenco: Amy Adams, Meryl Streep y Stanley Tucci.

Dirección: Nora Ephron.

Año: 2009.

Agosto: Osage County

Los Weston viven en una gran mansión en las afueras de Pawhuska, en Oklahoma. La desaparición del padre en extrañas circunstancias hace que la familia se reúna y que todas sus miserias salgan a la luz. Adaptación al cine de la obra de teatro homónima ganadora de un Tony, que a su vez adapta una novela ganadora del Premio Pulitzer en 2008.

Elenco: Meryl Streep, Julia Roberts, Ewan McGregor, Chris Cooper, Abigail Breslin, Benedict Cumberbatch, Juliette Lewis y Dermot Mulroney.

Dirección: John Wells.

Año: 2013.

Los archivos del Pentágono

En junio de 1971 The New York Times y The Washington Post tomaron una valiente posición en favor de la libertad de expresión, informando sobre los documentos del Pentágono y el encubrimiento masivo de secretos por parte del gobierno, que había durado cuatro décadas y cuatro presidencias estadounidenses. En ese momento, Katherine Graham, primera mujer editora del Post, y el director Ben Bradlee intentaban relanzar un periódico local en decadencia. Juntos decidieron tomar la audaz decisión de apoyar al The New York Times y luchar contra el intento de la Administración Nixon de restringir la primera enmienda... Historia basada en los documentos del Post que recogían información clasificada sobre la Guerra de Vietnam.

Elenco: Meryl Streep, Tom Hanks, Bruce Greenwood y Bob Odenkirk.

Dirección: Steven Spielberg.

Año: 2017.

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.

17