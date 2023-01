Mercados: Fuerte reducción del Riesgo País y leve caída del dólar blue

El Riesgo País cayó 106 puntos (de 1881 a 1775), un 5,64%, luego del anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, de recomprar deuda externa por USD 1000 millones. La medida del gobierno potenció la tendencia descendente que se produjo en el inicio de esta semana. Este indicador es el índice de riesgo que deben cubrir inversores y bancos al colocar activos en un país determinado.

El lunes 16, el Riesgo País para Argentina se ubicó en 1980 puntos, cayendo debajo de los 2 mil. El martes disminuyó 99 puntos a 1881 y este miércoles tuvo una nueva baja a 1775. De este modo, en 48 horas, la merma es de 10,35%. Para tener una dimensión comparativa con la normalidad, el mínimo histórico se produjo el 26/01/2007, con 185 puntos.

En tanto, el dólar oficial cerró con una cotización de $189,98 promedio, con una suba de 25 centavos respecto al martes, en una sesión en la que el Banco Central finalizó la jornada con ventas por 52 millones de dólares.

Con el resultado de esta jornada, la segunda consecutiva en la que el BCRA debe vender dólares en el inicio de 2023, el saldo de los primeros 18 días de enero es de USD205 millones.

En el mercado informal, el denominado dólar “blue” se negoció con un retroceso de dos pesos, en $376 por unidad. El martes había cerrado en 378 pesos. Cabe recordar que inició el año en 353 pesos, por lo que ha tenido un avance de 23 pesos por encima de esa cotización. La razón principal de este movimiento es la demanda de argentinos que vacacionan en el exterior.

En tanto, en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) registra una caída de 3,4%, a $349,72; mientras que el MEP baja 1,2%, a $337,95, en el tramo final de la rueda.

En el segmento mayorista, la divisa estadounidense finalizó con un incremento de 32 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $182,81.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $246,97 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, a $313,47.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $332,46, mientras que para compras superiores a 300 dólares -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó en $379,96.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 246 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 100 millones y en el mercado de futuros Rofex US$ 925 millones.