Mercados: El “blue” bajó $2 y el BCRA suma ventas por USD111 millones en tres días

El dólar oficial cerró este jueves con una cotización promedio de $190,19, con una suba de 21 centavos respecto del miércoles, en una sesión en la que el Banco Central finalizó la jornada con ventas por 38 millones de dólares. De este modo, las ventas de los últimos tres días, suman USD111 millones. En tanto, el saldo de las operaciones oficiales en el mercado cambiario durante los primeros 19 días del mes, son positivas en USD167 millones.

Por otro lado, la divisa oficial acumula un crecimiento de 4,2 pesos desde el primer día hábil de 2023, el 3 de enero. La cifra resulta un aumento de 2,26%. El plan oficial es que la moneda estadounidense acompañe el índice inflacionario.

Mientras que en el mercado informal, el denominado dólar “blue” se negoció con un retroceso de dos pesos, en $374 por unidad. Desde el martes 17 de enero, cuando se comercializó a $378, perdió 4 pesos por dólar.

Cabe recordar que el “blue” inició el año en 353 pesos, por lo que ha tenido un avance de 21 pesos por encima de esa cotización, un salto de 5,94%. La razón principal de este movimiento es la demanda de argentinos que vacacionan en el exterior.

En tanto, en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) registra un leve incremento de 0,2%, a $352,66; mientras que el MEP baja 2,2%, a $332,83, en el tramo final de la rueda.

En el segmento mayorista, la divisa estadounidense finalizó con un incremento de 30 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $183,11.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $247,25 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, a $313,81

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $332,83, mientras que para compras superiores a 300 dólares -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó en $380,38.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 200 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 21 millones y en el mercado de futuros Rofex US$ 307 millones.

RIESGO PAÍS

-19/01/2023: 1938 (+131, +7,25%).

-18/01/2023: 1807

-2/01/2023: 2213.

-Julio 2022: 2976.

> Con información de TÉLAM.

