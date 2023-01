Mercados: El BCRA vendió USD45 millones y el “blue” llegó a 385 pesos

El dólar oficial cerró este jueves con una cotización promedio de $192,74, con una suba de 49 centavos respecto del miércoles, en una sesión en la que el Banco Central finalizó la jornada con ventas por USD45 millones. “El saldo de enero ahora es negativo en unos USD48 millones”, estimó Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.

Mientras que en el mercado informal, el denominado dólar “blue” se negoció con un aumento de dos pesos, en $385 por unidad, con lo que registró un nuevo máximo histórico. Cabe recordar que en enero ya lleva un incremento de 32 pesos, un salto porcentual de 9,06%.

En tanto, el dólar oficial aumentó 6,74 pesos, una devaluación de 3,62% durante lo que va de enero. La depreciación de la divisa oficial va en consonancia con la meta inflacionaria que propone el gobierno de 4% mensual. Ahora, la brecha entre el dólar oficial y el paralelo se estiró a 99,75%.

En tanto, en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) registra un incremento de 0,7%, a $368,51; mientras que el MEP sube 0,9%, a $355,28, en el tramo final de la rueda.

En el segmento mayorista, la divisa estadounidense finalizó con un incremento de 29 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $185,32.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $250,56 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, a $318,21.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $337,29, mientras que para compras superiores a 300 dólares -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó en $384,50.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 230 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 90 millones y en el mercado de futuros Rofex US$ 508 millones.

RIESGO PAÍS

-26/1/2023: 1840 (+6, +0,33%).

-25/1/2023: 1834.

> Con información de TÉLAM.

