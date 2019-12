Massot abre una consultora con Monzó y Frigerio y podría ir al Banco Ciudad

El ex diputado nacional de Cambiemos, Nicolás Massot, abrirá una consultora junto al ex titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, y el ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio y suena como candidato a director del Banco de la Ciudad.

La información fue publicada por La Política Online en su edición de ayer y cuenta que se llamará Symfonia, que en griego significa "acuerdo". Massot será director suplente.

Agrega el sitio especializado que ya trabajan para llevar a Horacio Rodríguez Larreta como candidato a presidente en 2023.

La consultora, que brindará asesoramiento en materia política a empresas, se llamará "Symfonia", que en griego significa acuerdo. Aunque se podría abrir al sector público en un futuro, explica la información.

La elección del nombre no es azarosa: Monzó y Frigerio fueron dos de los dirigentes más asociados con el dialogo político durante el mandato de Mauricio Macri, en detrimento de otros sectores de Cambiemos más reacios a conversar con la oposición, en especial con el peronismo.

El puesto de Massot en el Banco Ciudad, es uno de los puestos porteños que negocian Monzó y Frigerio con Larreta, “quien a diferencia de Macri no sólo tiene intenciones de contener a estos dirigentes sino de darles un rol importante en su armado nacional para las próximas elecciones ejecutivas”, afirma LPO.

Massot fue uno de los dirigentes del PRO castigados por el ex presidente Mauricio Macri luego de que planteara su posición dialoguista con el peronismo, se alineara con Emilio Monzó, y cuestionara su política electoral en Córdoba, donde había cerrado un acuerdo con Ramón Mestre para los comicios a gobernador. A tal punto llegó el distanciamiento, que se fue a Estados Unidos a estudiar y regresó poco antes del 10 de diciembre. Ahora, se instalará en Buenos Aires.

