Massa suma apoyos del PJ cordobés: Natalia De la Sota anunció que votará por el candidato de UxP en el balotaje

La diputada nacional Natalia De la Sota (Hacemos Unidos por Córdoba) dijo este domingo que, en el balotaje del próximo 19 de noviembre, votará por Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria (UxP). “Lo dije hace un tiempo y lo sostengo hoy: ante un escenario de balotaje no iba a ser indiferente. Las ideas que propone La Libertad Avanza no me representan. Quiero un Estado que abrace, con justicia social, que apoye a la producción, con salud y educación pública de calidad”, señaló en un posteo en la red X (Ex Twitter).

No es la primera peronista cordobesa en hacerlo. Además del entramado de intendentes del PJ, UCR y vecinalistas que lidera el intendente de Villa María, Martín Gill; la construcción del Frente Peronista Cordobés que impulsa el vicepresidente del Banco Nación, Carlos Caserio; y el armado que responde directamente a Massa y que lleva adelante la legisladora provincial Tania Kyshakevych; ya se han expresado, entre otros, en este sentido, la vicepresidenta de la Legislatura Provincial, Nadia Fernández; la legisladora provincial, María Laura Labat; los intendentes de Alta Gracia, Marcos Torres; Mina Clavero, Claudio Manzanelli; y Cruz del Eje, Claudio Farías; y el legislador electo, Rodrigo Rufeil. La particularidad, es que la última tanda responde al oficialismo provincial y trabajó por la candidatura de Juan Schiaretti en la primera vuelta del pasado 22 de octubre. Cabe recordar que el gobernador cordobés consiguió 665.717 votos en Córdoba, el 29,01%.

Las definiciones ocurren en el marco del silencio en el que se han sumergido los líderes del PJ provincial, Juan Schiaretti y Martín Llaryora y son todas a “título personal”. Ambos dirigentes se encuentran en Arabia Saudita, donde obtuvieron financiamiento para el acueducto desde el río Paraná a Córdoba. Ninguno de los dos ha dado señales sobre una definición en ese sentido y todo indica que seguirán así hasta último momento. En su entorno, señalan que la tesis que prima por ahora es la de la prescindencia entre Massa y Milei, teniendo en cuenta el fuerte antikirchnerismo del electorado cordobés, pero esas fuentes señalan que no es un tema en el que todavía haya definiciones.

De la Sota expresó en una entrevista con Infobae publicada este domingo, que “frente al balotaje apoyo a Massa porque estoy en las antípodas absolutas de Milei. Eso no quiere decir que me sume a Unión por la Patria, que deje mi partido. Soy hija del fundador de Unión por Córdoba, que gobernó los últimos años la provincia, con (Juan) Schiaretti y ahora con (Martín) Llaryora, y que han hecho buenos gobiernos. Desde otra fuerza política, de oposición a este gobierno, digo que voy a apoyar a Massa, porque creo que lo demás es un salto vacío”.

Al ser consultada sobre el rechazo de los cordobeses a los candidatos del kirchnerismo -en las elecciones el ministro obtuvo 13% y quedó en cuarto lugar-, De la Sota respondió que “me parece que ya la discusión kirchnerismo-antikirchnerismo que tenemos es un poco antigua. Massa ha demostrado y está planteando que su gobierno va a ser “su gobierno”. Con todas las diferencias que podemos tener, todos los desencuentros que hemos tenido -que han sido reales, es verdad- y que tuvimos muchos desencuentros con los gobiernos anteriores, tenemos que poder discutir los temas que a la gente le importan, que son trabajo, producción, la industria de Córdoba. ¿Cómo vamos a discutir con un Javier Milei que quiere romper las relaciones con China, con Brasil, cuando Brasil es nuestro primer socio comercial en la industria automotriz, en la soja? Nosotros le vendemos a Brasil. Esta reflexión es la que quiero hacer”.

Por su parte, la legisladora provincial Nadia Fernández, schiarettista y cercana a la senadora nacional, Alejandra Vigo, en declaraciones que realizó a Política Córdoba confirmó que votará a Sergio Massa en el balotaje frente a Javier Milei. “Uno puede tener diferencias con Massa, pero una cosa es discutir con Massa como presidente si va a cumplir lo reclamos pendientes desde el gobierno nacional con Córdoba y otra cosa es hacerlo con alguien como Milei que propone una especie de estallido libertario, de anarcocapitalismo donde la gente que trabaja y que produce, los ciudadanos comunes no saben qué les va a pasar; en consecuencia no hay lugar a dudas”, expresó la legisladora.

Mientras que Marcos Torres, el intendente de Alta Gracia y hermano del ministro de Empleo y Formación Profesional, Facundo Torres, también se manifestó por el candidato del oficialismo nacional: “Mi candidato era Schiaretti, pero hoy la mejor opción es Massa. Por mi forma de concebir la política no hay ninguna coincidencia con Milei, la mejor opción es Massa aunque todos los peronistas tenemos que pelear y trabajar para que no se vuelva a repetir el mismo modelo kirchnerista que le hizo mal al país y a Córdoba”.

Por último, Manzanelli, el jefe comunal de Mina Clavero, publicó el sábado: “Sin dudas que estamos mal y que hay mucho por cambiar y mejorar. Pero creo que la gente se está dando cuenta, que con la moto sierra o el salto al vacío no vamos a ir a ningún lado”.

