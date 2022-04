Más de 20 mil personas en el Córdoba Drif Berta Experience

Más de 20 mil personas participaron del Córdoba Drif Berta Experience, que se desarrolló este domingo por la parte en el parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba.

La competición de Drift tiene entre sus atractivos a los principales pilotos referentes de esta disciplina deportiva en Argentina. Tomaron parte competidores provenientes de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe y Córdoba.

El drifting o drift es un estilo de conducción de vehículos que consiste en sobrevirar, es decir, derrapar de manera que el vehículo forme un ángulo con la dirección de movimiento. Como deporte de motor se convirtió en una disciplina propia a fines de la década de los 90, con pilotos especialmente entrenados, con automóviles preparados para mantener derrapes controlados a altas velocidades y campeonatos en los que no se compite por tiempo sino por estilo.

A ello, se suma la exhibición de autos deportivos importados; automóviles clásicos y últimos modelos, de marcas italianas, francesas, estadounidenses y japonesas.

La propuesta fue impulsada por las direcciones de Turismo y Promoción de la ciudad, dependientes de la Secretaría de Gobierno, en el marco de la política que busca atraer un mayor caudal de turistas al destino, “mediante la concreción de diversos proyectos, orientados a promover una oferta turística innovadora basada en sus fortalezas”.

El viceintendente, Daniel Passerini, dijo que “seguramente muchos vecinos de la ciudad volverán a sus hogares con el sonido de los autos retumbando en sus oídos y la emoción de haber vivido un hermoso momento en familia. Fue un show de altísima calidad no sólo para quienes son fanáticos de los autos, sino para toda la familia”.

“Vivimos un espectáculo impresionante. La gente demuestra que cuando recuperamos el espacio público, siempre acompaña. Este es uno increíble, nos visitó Oreste Berta, un número uno del mundo, y el show es de primera calidad para que los vecinos vengan y disfruten de uno de los mejores eventos del mundo. Estamos convencidos de que el vecino es el primer turista, y la mejor manera de promocionar nuestra ciudad es haciendo que vuelvan a enamorarse de Córdoba”, expresó el secretario de Gobierno, Miguel Siciliano.

Finalmente, Oreste Berta expresó que “todo lo que desarrollé en mi vida lo hice con pasión. El automovilismo y la ingeniería son una pasión y recibir el reconocimiento de Córdoba me pone muy feliz. Mi gran amigo Juan Manuel Fangio me dijo una vez: ‘Hermano a la suerte se la fabrica uno’ y yo he logrado el reconocimiento en diversos países del mundo, llevando el nombre de mi país a otras latitudes, estoy muy agradecido”.

