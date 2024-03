Marcelo Saín: “El narcotráfico en Rosario no tiene regulación estatal, ni legal ni ilegal”

El ex-ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, en el marco de la escalada de acciones de las bandas narcos en Rosario dijo este domingo que “la violencia narco en Rosario es una violencia anómala respecto del resto de los mercados ilegales en Argentina”.

Explicó que “en todos los estudios del mundo sobre mercados ilegales y violencia criminal la variable de cómo el Estado interviene en las sociedades es determinante. Hay un Estado que combina un Estado bobo y un Estado cómplice, compinche del crimen. El narcotráfico en Rosario no tiene regulación estatal, ni legal ni ilegal”.

Saín fue entrevistado por Iván Schargrodsky en “El Fin de la Metáfora”, en Radio Con Vos. Recordó que “cuando nosotros llegamos, el 60% de la policía estaba en tareas administrativas, acovachados en oficinas. La Policía de Santa Fe está atravesada por la desidia y la corrupción, no hay comisaría que no cobre algún manguito de la actividad criminal”, sostuvo el ex ministro de la gestión del peronista, Omar Perotti.

A su vez también resaltó que “el Estado santafesino trabaja 3 horas por día, está atrasado, deficiente, no digitalizado. Es una gran bolsa de trabajo y eso se refleja en la policía”.

Agregó que “la Policía no controla la actividad criminal, negocia algo. Les dice qué pueden hacer y qué no. Lo primero que les dicen es ‘violencia no’. Hay un Ministerio Público de la Acusación que se armó políticamente. Es una estudiantina de gente que reclutaron muy incompetente para estos crímenes”.

Planteó que “los fiscales que tienen competencia sobre los delitos violentos no investigan las dimensiones que siguen al delito violento porque se topan con la política. Al fiscal que investiga estructuras de poder lo destituyen o le arman causas. Lo hicieron conmigo”.

Finalmente, señaló que “por eso ningún fiscal se atreve a investigar un crimen más allá del delito de calle o de la cara plebeya de ese crimen. No son muchos los que trabajan sobre las estructuras de poder porque saben que tienen los días contados como fiscales, como le pasó a (el fiscal Marías) Edery”.

