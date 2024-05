Malvinas: Milei volvió a elogiar a Thatcher y justificó a Cameron por su visita a las islas

El presidente Javier Milei elogió a la exprimera ministra británica Margaret Thatcher, quien gobernaba el Reino Unido durante la Guerra de Malvinas y ordenó el hundimiento fuera del área de exclusión del crucero General Belgrano, causando la muerte de 323 personas. “Ella fue brillante”, dijo el Presidente durante una entrevista que le hizo la BBC. Cabe recordar que las Malvinas son argentinas y se encuentran en poder del Reino Unido.

Milei afirmó que “hay que diferenciar, (…) hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir que uno no pueda considerar que quienes estaban en frente eran personas que hacen bien su trabajo. Y no solo admiro a Margaret Thatcher, lo admiro también a Ronald Reagan en Estados Unidos. Y admiro profundamente a Winston Churchill. ¿Y cuál es el problema?”

Consultado sobre si interpreta como una provocación la visita que el actual canciller británico realizó a Malvinas, el presidente expresó: “No, porque ese territorio hoy está en manos del Reino Unido. O sea, tiene todo el derecho de hacerlo”.

“Nosotros no vamos a resignar nuestra soberanía, pero si no es el momento para discutirlo hoy, bueno, se discutirá en otro momento. Me parece una posición mucho más seria y además tenemos un montón de cuestiones en la agenda que podemos trabajar en común y estamos dispuestos a hacerlo. Creo que es la manera adulta para hacerlo y sin dolor”, señaló Milei.

La periodista que lo entrevistó le preguntó entonces: -¿Diría que no es una prioridad para usted en este momento?: “No estoy diciendo que no sea prioritario. Estoy diciendo que hay un conjunto enorme de elementos en común en el que nosotros podemos trabajar con el Reino Unido, sin que tenga que estar discutiendo y peleándonos por un tema que entendemos que su solución va a demandar tiempo, porque estamos yendo por la vía diplomática”, concluyó el titular del Ejecutivo.

La entrevista completa que le hizo la BBC al presidente Javier Milei.

