Malvinas: Actos conmemorativos en Córdoba, Río Cuarto y Villa María

Distintos actos se realizaron en las ciudades de Córdoba, Río Cuarto y Villa María para conmemorar el Día de los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas, de la que se cumplieron este 2 abril, 42 años.

CÓRDOBA

En Córdoba Capital, el intendente Daniel Passerini participó de una ceremonia en el Paseo Sobremonte, frente al edificio comunal. Allí dijo que “en un momento de la Argentina donde todos parecemos esforzarnos en diferenciarnos, las Malvinas nos unen y el respeto de nuestros héroes está muy vigente”.

Agregó que “hay heridas que no van a cerrar, hay pérdidas que son irreparables pero fundamentalmente nosotros desde nuestro lugar brindamos el reconocimiento y en Córdoba los reconocemos como héroes. Por eso este homenaje, hoy y todos los días”.

Y cerró diciendo que “sostener la memoria y el respeto a nuestros héroes mantiene la esperanza y el sueño de que recuperarlas sea alguna vez realidad”.

RÍO CUARTO

Desde la noche del 1 de abril, la ciudad de Río Cuarto le rindió homenaje a los caídos y veteranos de Malvinas, a 42 años de la guerra en las Islas del Atlántico Sur. Luego de la vigilia que se concretó en el Galpón Blanco del Andino, por la mañana se izó la bandera y se colocaron ofrendas florales en el Monumento Héroes de Malvinas, frente a la Plaza San Martín, para pasar después al acto central en las inmediaciones del Museo Municipal Héroes de Malvinas.

El intendente Juan Manuel Llamosas encabezó los actos oficiales y expresó su emoción por participar de su última conmemoración como Jefe Comunal, y dijo que desde el lugar que le toque ocupar en el futuro seguirá acompañando a los soldados que dieron todo por la Patria. “Hemos estamos cerca desde el primer día, tanto en la presencia como en los hechos y las acciones, que son las que trascienden y quedan inmortalizadas, como el sueño que tenían de contar con un museo propio que se hizo realidad después de décadas. Es un espacio que les permite dar testimonio de manera presencial de lo que ocurrió en las islas a muchos jóvenes que no vivieron la historia. Es una forma de seguir malvinizando y mantener viva la memoria”, afirmó el jefe comunal.

Por su parte, el secretario de Gobierno y Participación Ciudadana Guillermo De Rivas aseguró que es muy importante acompañar a los héroes de Malvinas y señaló que el museo que se construyó desde el Municipio es un orgullo a nivel nacional. “Estamos a 42 años del desembarco en las islas, por eso es importante estar y acompañar. Hay que seguir malvinizando nuestra ciudad y el país, por nuestros héroes que con gloria y honor defendieron la Patria en Malvinas”, manifestó De Rivas.

En tanto, el Presidente de la Agrupación de Veteranos de Guerra Operativo Virgen del Rosario José María González agradeció el acompañamiento del Municipio y dijo que van a seguir defendiendo la causa Malvinas porque es de todos los argentinos. “Pasamos una noche espectacular en la vigilia y hoy tuvimos dos actos importantes. Uno de ellos con la colocación de ofrendas florales para los caídos en Malvinas. Hay que seguir reivindicando la causa, para que los caídos en combate no hayan sido en vano”, indicó González.

VILLA MARÍA

Se desarrolló este martes por la mañana un emotivo acto en homenaje a los héroes que combatieron en la Guerra de Malvinas en su 42° aniversario. El monumento que los recuerda, emplazado en la rotonda de España y Vélez Sarsfield, fue el espacio para conmemorar, como todos los años, el reclamo por la soberanía de las islas y a los ex combatientes y caídos en el conflicto bélico de 1982.

El intendente Eduardo Accastello encabezó el acto junto a miembros del Centro de Veteranos Islas Malvinas, instituciones educativas y vecinos que se acercaron a formar parte del homenaje. El acto comenzó con el izamiento de la bandera nacional por parte del mandatario local, junto al veterano Gustavo Fogliatti y el intendente de los niños Mateo Sánchez.

Accastello afirmó que “nuestros héroes nos dicen que, durante mucho tiempo, inclusive avanzada la democracia, estuvieron olvidados. Hoy todos nos sentimos más argentinos que nunca, valoramos su esfuerzo, valoramos el encuentro y todos abrazamos Malvinas, por eso hablamos de Malvinización y de la necesidad de que continuemos con su legado”.

“Malvinas representa el encuentro y el abrazo solidario con aquellos que más nos necesitan. Hoy, después de más de 40 años, podemos decir que aquellos que dominan el mundo de distintas maneras, no nos han vencido. La Argentina encuentra en Malvinas un momento de unidad dónde dejemos las diferencias de lado”.

Además, y con el objetivo de reforzar el compromiso público con la causa, el intendente propuso incorporar en la currícula escolar local, un espacio para estudiar la causa Malvinas.

Por su parte, en representación del Centro de Veteranos de la ciudad, el ex combatiente José Luis Castellani reflexionó sobre el reconocimiento a los soldados:“crecimos así, con el fuerte convencimiento de que la mejor terapia era estar juntos, como lo hacemos desde el año posterior a la guerra, con las mismas vivencias. En aquellos tiempos no recibíamos asistencia psicológica adecuada para tratar el estrés postraumático producido por la guerra. Nos llevó muchos llegar a la realidad que vivimos hoy. Cuando llegamos nos ocultaron y no se podía hablar de Malvinas. Con la llegada de la Democracia inició el proceso de malvinización y pasamos a ser los héroes de la guerra”.

Mientras que el intendente de los Niños, Mateo Sánchez, agregó que “hoy homenajeamos a quienes volvieron, pero mucho más a quienes dejaron su vida defendiendo la soberanía de nuestra patria. El reclamo sigue vigente, las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Espero que las recuperemos en otros términos, sin la pérdida de argentinos”.

