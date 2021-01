“Madre baile”, un documental sobre Leonor Marzano, la creadora del cuarteto, los orígenes del género y el lugar de las mujeres en su historia

Son pocos los registros fílmicos que hay de “La Leo” en acción. El sonido del piano saltarín de Leonor Marzano, la creadora del cuarteto, solo aparece en los discos grabados con el Cuarteto Leo, tampoco hay fotos personales porque su familia las perdió en un incendio. ¿Quién era ella? ¿Por qué hay pocas mujeres en el género, siendo que lo inventó una mujer? ¿Cómo fue el primer baile? Estas son algunas de las preguntas que intenta responder Madre baile, un documental sobre la historia del cuarteto y su creadora, que podrá verse desde este jueves en salas de cine.

A horas del estreno comercial –ya tuvo una versión virtual- y entre medio de los últimos detalles, ENREDACCIÓN conversó con Carolina Rojo, guionista y directora de la película. La idea de la película surgió luego de realizar, junto a la música cordobesa Vivi Pozzebón, el videoclip de su tema “Madre baile” en 2013. “Mientras filmábamos el video, nos preguntaban quién era “La Leo”, entonces pensamos “acá hay algo que falta contar”. Sobre todo era gente joven la que se acercaba y eso nos motivó, es una parte de la cultura cordobesa que está en el ADN, en las raíces, pero que faltaba conocer e indagar”, cuenta la realizadora.

La investigación se fue profundizando y otros temas se sumaron al interés inicial por el origen del cuarteto y la mujer. “También se muestra la discriminación en el mundo del cuarteto por clase social, qué pasó con esta música durante la dictadura militar y hacemos un análisis de la inmigración, cómo se mezclaron los ritmos” agrega Rojo.

Además de una recreación ficcional de aquel primer baile en Colonia Las Pichanas en 1943, donde debutó el Cuarteto Leo, el documental recoge el testimonio de la familia Gelfo -los hijos y el nieto de Marzano–, Carlitos “Pueblo” Rolán, “El Negro” Videla, Beto Guillén, Lorena Jiménez, Magui Olave o “La Gata” Noelia. También investigadores y periodistas hicieron sus aportes para reconstruir esta historia y analizar su evolución desde diferentes ópticas. Pozzebón ocupó el rol de entrevistadora logrando empatía con todos. “Me quedé con ganas de hablar con Juana Delseri -la exesposa de “La Mona” Jiménez-, su rol me parece fundamental, pero ella no da muchas notas”, confiesa la directora.

¿A que conclusión arribaron respecto de la escasa presencia de mujeres en el cuarteto?

No hay una sola respuesta ante eso. Si hablamos de responsabilidades de por qué no hay más mujeres, yo veo cuatro patas. Por un lado, empresarios que tienen que dejarles hacer carrera a las chicas, sin tantas cuestiones negativas de por medio. Por otro, los músicos, que inviten, que hagan parte, que se animen a meter a mujeres en sus bandas. Después la prensa que difunde siempre a los mismos artistas, y el público, que tiene que darse la posibilidad de conocer a Magui Olave o a Lore Jiménez, porque son talentosas. Esa es mi conclusión, cada uno luego de ver el documental, hará la propia.

¿En su evolución fue perdiendo la esencia del cuarteto característico?

El pianista Martín Rosel me decía que a él le encanta la música de antaño, pero el mercado pide otra cosa. En el documental se analiza que Leonor Marzano es la creadora del ritmo, pero lo que hoy bailamos es por Chébere, con ellos dejaron de ser cuatro instrumentos para ser más electrónico y con más músicos en el escenario. Esto no significa que lo que pasa ahora sea malo, es diferente, ha cambiado muchísimo.

"Me sorprendió de varios que al llegar la pegunta de por qué no hubo mujeres en el cuarteto, se asombraban ellos mismos de nunca habérselo preguntado".

¿Lo que más te sorprendió de los testimonios?

En general, me sorprendió de varios que al llegar la pegunta de por qué no hubo mujeres en el cuarteto, se asombraban ellos mismos de nunca habérselo preguntado, ponían cara de “la verdad ni idea”, como un “no sabe/no contesta”. Me pareció raro que no se lo hayan preguntado. Y después anécdotas que nos parecían hermosas, de cómo eran otras épocas, de los desafíos para viajar, de todo lo que había que hacer para tocar, de cómo valorar las pequeñas cosas, algo que tal vez hoy se perdió.

¿Por qué recrear el primer baile?

Fue divertido y ¡caótico! Recreamos todo en una casona en el campo, sin luz, con todo el vestuario y decorado de la época. Si analizás en términos de producción, hacer ficción en el medio de un documental es una locura en el presupuesto, pero valió la pena. Sobre todo pensando en la gente, me motiva contarle a las nuevas generaciones cómo se generó el cuarteto. Era crucial visualizarlo así, no contarlo solamente, mostrar lo diferente que es a los bailes de ahora, que son solo para jóvenes, a la madrugada, para bailar, en relación a lo que era antes, en familia, en mesas, a la medianoche. Valió la pena el gasto porque queda más evidenciado cómo fue aquel mítico baile.

¿Qué imagen te armaste de “la Leo”?

Fue una mujer como cualquier otra. A pesar de estar en el hogar, de cumplir con los mandatos de la época, se dio el lugar para hacer lo que más amaba, hacer música. Lo valoro como mamá y realizadora, que si es algo que querés hacer, le ponés el tiempo y la ganas. Sus hijos nos comentaban que de lunes a lunes ella estaba poquito en la casa, pero que se las arreglaba igualmente para hacer todo. En eso creo que fue una luchadora desde lo simple. No era una super star. Además, la gente la quería, le regalaba flores. Cuentan que una vez estaba lloviendo y que al llegar al club donde actuaban, estaba todo inundando y ella se puso a pasar el trapo para poder tocar. Tenía eso de persona a la par, nunca se subió a un pedestal. Como dice el periodista Víctor Pintos al final del documental, está bueno que el monumento que le hicieron esté en un lugar popular como la peatonal, al ras del piso, confundiéndose entre la gente. Me parece interesante.

"Me motiva contarle a la nueva generación cómo se generó el cuarteto".

¿De a poco se va haciendo justicia con su historia?

Hace un tiempo viene habiendo varias iniciativas para reconocerla, como el monumento, una sala de cine en el Centro Cultura Alta Córdoba que lleva su nombre, pero faltaba historizar un poco más. El documental puede acompañar y darle valor a ese monumento porque sino, son reconocimientos que solo dicen Leonor Marzano. La película permite conocer queéhay detrás de ese nombre.

La canción “Madre baile” dice que “la Leo” trae suerte ¿A vos te trajo?

Te lo contesto la semana que viene – se ríe -. Este es nuestro primer proyecto y haber llegado a una sala comercial ya es mucho. Esperemos que siga siendo el amuleto.

¡Mirá el trailer!

PARA AGENDAR

Desde el jueves 28 de enero al miércoles 3 de febrero:

19.30 horas en el Cine Hoyts del Patio Olmos (Av. Vélez Sarfield 361)

20.10 horas en el Cine Hoyts del Nuevocentro (Duarte Quiros 1400)

20.30 horas en el Cine Gran Rex (General Paz 174)

