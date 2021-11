Luis Juez: “El triunfo del 14 deber ser el punto de partida para un nuevo proyecto de país”

“La confianza se construye en muchos actos y se destruye en uno solo. Si nosotros mostramos bajezas, pedantería, soberbia, si nos creemos más de lo que somos, el 14 habremos ganado una elección, pero al otro día vamos a tener que empezar de cero como si no hubiese pasado nada y habremos desaprovechado una gran oportunidad. El triunfo del 14 debe ser el punto de partido para nuevo proyecto de país”, planteó el candidato a senador nacional Luis Juez (Juntos por el Cambio), en Bell Ville, donde inició su recorrido de ayer por el Departamento Unión.

Agregó que “mi presencia aquí junto a Héctor “La Coneja” Baldassi y al intendente Carlos Briner es para consolidar el triunfo y empezar a construir una relación para el 15. No sobra nadie. No nos sobra nada. Necesitamos buscar las mejores mujeres, los mejores hombres para lo que se viene. Porque aun cuando ganemos arrolladoramente como creo que va a suceder el 14 a la noche todavía van e quedar 24 meses e insisto con este concepto: la gente no puede hacerse la ilusión de que el 15 cambia el país. Ese día, y no es poca cosa se los aseguro, le vamos a poner un freno al Kirchnerismo, pero el país va a empezar a cambiar el 10 de diciembre del 2023 si construimos un espacio que nos permita recuperar el poder”.

Expresó luego que “cómo transitamos los próximos 24 meses, cómo nos convertimos en una alternativa política va a depender de nuestra inteligencia, nuestra capacidad y la sabiduría de todos. Para eso primero hay que consolidar un triunfo y es importante no dormirnos creyendo que tenemos ganada la elección porque donde no tengamos fiscales la vamos a pasar mal. Están desesperados. Lo han sacado al gobernador a poner la cara por Ellas. Allá ellos con sus cuestiones, pero después de 23 años no podés venir a decir que en Buenos Aires te discriminan porque siempre nos pasó lo mismo a los cordobeses”.

Posteriormente, en Justiniano Posse, participó de un programa informativo en el Canal de televisión local y compartió un almuerzo con vecinos y dirigentes. Allí expresó: ”Yo no soy el dueño de los votos del 14. Soy un instrumento. La gente cuando te elige lo hace como un instrumento de esperanza. El 14 la gente nos va a acompañar porque quiere ponerle un freno al kirchnerismo. Pero al mismo tiempo la gente nos ha ido visibilizando como una alternativa para el cambio que se va a venir en la Nación y en la Provincia y eso nos genera una gran responsabilidad a todos los que integramos este espacio”.

En Monte Maíz, visitó la fábrica de maquinaria agrícola Agrometal, donde se reunió con su titular, Roxana Negrini; y en Pascanas se reunió con dirigentes y vecinos. Ante los medios locales Juez insistió con este particular momento por el que transita el país: “La gente está viviendo este momento con mucha angustia, poca expectativa y mucha ansiedad. Siente que quienes tienen que tomar decisiones no lo hacen de manera correcta. Que están pensando sólo en cuestiones electorales y no en cómo solucionar los problemas reales para así dar alguna esperanza para el futuro. La gente le tiene miedo al 15 de noviembre porque no sabe qué va a pasar con el país”.

—