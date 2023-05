Luis Juez: “El peronismo ha convertido a Córdoba en la provincia de mayor pobreza y marginalidad de Argentina”

“Vamos a demostrar que estamos preparados después de 24 años de sufrir y saber dónde está el dolor y los problemas de la gente porque ellos han convertido a Córdoba en la provincia de mayor pobreza y marginalidad de la República Argentina. Ellos, que nos hicieron creer que durante 24 meses los médicos eran imprescindibles y después que pasó la pandemia nos dimos cuenta que tenían salarios miserables”. La frase del senador nacional y candidato a gobernador, Luis Juez, en el locro del Día del Trabajador que realizó el Frente Cívico en el Comedor Universitario, con el acompañamiento del candidato a intendente Rodrigo De Loredo (UCR) y todos los integrantes de la alianza opositora, marca uno de los ejes de la campaña electoral rumbo a las elecciones del 25 de junio en la Provincia.

Juez es el principal rival que tiene el oficialismo provincial, que impulsa la candidatura a Gobernador del intendente de Córdoba Capital, Martín Llaryora.

Según la información de prensa dada a conocer por el Frente Cívico, dos mil litros de locro y 500 choripanes fueron el soporte gastronómico para festejar el Día del Trabajador y para que Juez y De Loredo se mostraran juntos ya como la fórmula de JxC para las elecciones, provincial del 25 de junio; y de Córdoba Capital, el 23 de julio.

“Son 24 años de creer que son los dueños de la verdad. Ellos dicen qué comemos, cómo educamos a nuestros hijos. Ellos dicen hasta dónde soñar con el futuro porque son los dueños de todo. Es una cultura de 24 años y no crean que la vamos a cambiar con Rodrigo con un par de discursos”, lanzó Juez.

Agregó que “si ponemos la mitad de la furia que utilizamos en otro tiempo para pelearnos entre nosotros, el resultado está garantizado. Imagínense gobernando está Provincia. Van a venir días de tensiones lógicas pero imaginen ese escenario del triunfo, imagínense tomando decisiones en la salud, la educación, la seguridad para resolver los verdaderos problemas de los cordobeses”.

Luego advirtió que “tienen que saber que vamos a enfrentar la campaña más salvaje de la historia de Córdoba. Se van a meter con todos nosotros y nos van intentar lastimar y ridiculizar de la peor manera. No hay que amedrentarse, todo lo contrario hay que redoblar esfuerzos”.

“Yo quiero dejar de ser candidato y ser el gobernador de todos los cordobeses. No es una cuestión de vanidad. No me va a cambiar la vida ni me va a hacer mejor persona ganar esta elección, pero siento que las cosas van a seguir iguales o peores si no conseguimos gobernar porque a ellos les importa más hacer obra pública con fines electorales que ocuparse de los verdaderos problemas que tiene la gente”.

Por último, expresó que “todos los dirigentes que estamos en Juntos por el Cambio estamos peleando por el mismo sueño y tenemos una gran responsabilidad. Los decentes, los honestos, los que hacemos las cosas por convicción, demoramos 24 años en estar todos juntos. Quiero rendir homenaje a la paciencia de todos los que estamos aquí. A la memoria de muchos que no están y que soñaban con este momento. Es maravilloso lo que hemos logrado construir”.

DE LOREDO