Los principales puntos de la defensa de CFK en la causa Vialidad

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo hoy, al finalizar su “derecho a la defensa” en el marco del juicio Vialidad, que le hubiera gustado “mostrar a los fiscales” de la causa toda la documentación que reveló durante una hora y media a través de su canal de Youtube, luego de que el tribunal le negara la posibilidad de ampliar su indagatoria.

“Esto es lo que quería decir en el tribunal. Mostrarles lo que había encontrado a los fiscales y preguntar cómo fue que no siguieron investigando de dónde venían los 9 millones de dólares que José López intentó ocultar en un convento”, dijo la expresidenta al finalizar su mensaje.

La vicepresidenta sostuvo que “nada de lo que dijeron los fiscales fue probado” y “ni siquiera leyeron las pruebas que recabaron” en el marco de la causa denominada Vialidad.

A continuación los principales puntos de su defensa en la Causa Vialidad:

– La Justicia Federal, sobre 49 obras de las 51 que hoy forman la causa Vialidad, dicta un sobreseimiento en la causa por sobreprecios y determinó que no hubo corrupción ni cartelización en 2015.

– “Que sucede después: la primera resolución de (Javier) Iguacel al asumir en 2015 es ordenar una auditoría en un solo distrito, la provincia de Santa Cruz. La denuncia se presenta ante el juez Julián Ercolini en la fiscalía de Germán Policita. El juez que en 2011 se había declarado incompetente ahora aceptó la causa”.

– “Allí comienza una campaña política y mediática. Se decía que se habían cobrado obras que no se habían hecho. “Comienzan con sobreprecios y cifras que nunca nadie sabe de dónde salen. Cobraron y no hicieron”, es lo que pretenden instalar”.

– “Nada de lo que dijeron los fiscales fue probado. El juicio empieza con la ficción que relataron, durante cinco días los fiscales. No eran acusaciones, eran un guión y bastante malo por cierto (…) No solamente no fue probado, sino que se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían. Lo pudimos ver a través de los testimonios de más de 100 testigos citados por el Ministerio Público Fiscal”.

– “Me quedé corta cuando dije que la sentencia ya está escrita, porque cuando llegamos al Gobierno nos enteramos lo que hicieron desde la mesa judicial en el anterior gobierno y el sistema de espionaje que montaron desde la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) y la Gestapo para los dirigentes sindicales en La Plata.”

-“David Mamondes, un testigo de la fiscalía explicó cómo se hacía la redeterminación de los precios. El testigo detalló que se aplicaba un decreto de la gestión de Eduardo Duhalde, donde se establecía que si había una variación de más del 10% de los costos se revisaba el contrato. El testigo dijo que con el macrismo se modificó y se redeterminaba cuando el costo era superior al 5%. (…) ¿Qué pasó? De tres readecuaciones por año se pasó al doble”.

-“(Mamondes) también dijo que cuando llegó Iguacel lo comenzaron a perseguir. “Siempre se readecuó y redeterminó a todas las empresas por igual. Jamás se redeterminó por encima de lo que indicaba el INDEC”.

– “Leandro Martín García, el interventor que pone Iguacel, dijo: “Me encontré con un distrito que no disentía con lo que pasaba en otros, no encontré situaciones anómalas”. Una de las primeras medidas que se tomó fue la quita de las concesiones a Austral y todas las obras quedaron paralizadas. Nunca en toda mi experiencia vi que se cumplieran los plazos en las obras, era habitual en toda obra”.

– “Clarín y La Nación son las dos naves insignias del Lawfare”.

– “Siempre las cosas salen a la luz. ¿Que empiezan a hacer? Empiezan a buscar pruebas en otro juicio. En el juicio de José López. Extraen del teléfono de López supuestos mensajes, no tengo Whatsapps con nadie. Yo no sabía que habían incorporado esa prueba. Lo que muestra que, además de mentirosos y ficciones no trabajan, no leen la prueba en la que trabajan”.

– “El fiscal dijo que leyó las desgrabaciones del teléfono de López. Resulta que, un teléfono que desde 2013 a principios de 2016, tiene un solo mensaje de octubre, otro de julio y otro de diciembre de 2015. Si se menciona a Nicky Caputto, el hermano de la vida de Macri, que según la biógrafa de Macri jugaba al fútbol en los Abrojos, el corazón del poder macrista. Por eso a lo mejor no me dejaron ejercer mi derecho a la defensa”.

