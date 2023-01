Lógica cruel: Atenas lo incomodó, pero Quimsa se llevó la victoria con un par de ráfagas

En la húmeda noche cordobesa, Atenas incomodó al poderoso Quimsa durante dos cuartos y medio, pero con un par de ráfagas de los santiagueños se terminaron las ínfulas del equipo de Elián Villafañe. Fue 91-73 para los norteños, que escalaron al tercer puesto de la Liga Nacional de Básquet (LNB) detrás de Instituto y Obras Básket. Omar Cantón con 20 y Eric Anderson con 17 fueron los goleadores de cada equipo.

De entrada se sabía que sólo un milagro podía alterar el curso de la lógica. El presente, recorrido y profundidad de los planteles de uno y otro daban como amplio favorito a La Fusión. Y con la crueldad que la caracteriza, la lógica impuso su peso. Igual, El Griego se hizo fuerte en los dos primeros cuartos y logró pelearle “golpe por golpe” al conjunto de Juan Manuel Córdoba (24-16 el primero y 15-24, el segundo), para irse al descanso con un digno 39-40.

Las equivalencias desaparecieron a partir del tercero, sobre todo por el aprovechamiento de los momentos. A medida que el cansancio nublaba las ideas y aflojaba la intensidad física, aparecieron los baches defensivos que un equipo como Quimsa no desaprovecha. Así construyó una ventaja que fue inoculando al Verde. A la par, con una defensa rocosa de la zona interior, impidió el gol de los jugadores más productivos en la corta distancia como Javion Blake (6 puntos) y Federico Mariani (10), y lo obligó a probar suerte con otros jugadores y desde otras zonas y facetas de la ofensiva.

También mostró una adecuada respuesta de los juveniles, que levantaron su nivel y cumplieron su rol frente a un rival exigente. El alero Octavio Sarmiento cerró su planilla con 7 puntos y 4 rebotes; y el escolta Máximo Araujo cosechó otros 7 puntos, 4 asistencias y 10 de valoración.

A diferencia de otros partidos, a Atenas esta vez no le alcanzó por lógica, por la diferencia de juego y jerarquía que hay con un candidato a pelear el título. Pese al rival, mostró una mejoría en la consistencia e intensidad en los dos costados del campo. En términos comparativos, sus rivales directos (Unión, Comunicaciones, San Lorenzo, Riachuelo y Argentino) no tienen la misma capacidad defensiva ni ofensiva que Quimsa. Si sigue por esta senda ascendente y no lo domina la desesperación, se le abre una luz de esperanza.

El Verde sale de gira por el norte del país con la expectativa de cortar la racha sin victorias que ya tiene tres meses y 14 días. La última fue ante Unión, en Santa Fe, el 12 de octubre de 2022. Este domingo visitará a San Martín de Corrientes (otro protagonista de la LNB); luego a las 48 horas y en la misma ciudad enfrentará a Regatas (un rival con potencial, pero andar irregular); y cerrará el 2 de febrero, en Formosa, frente a La Unión, un equipo que cambia de cara partido a partido. Es decir, puede ser temible o un desastre.

LOS RIVALES DIRECTOS

-Argentino (7-14). Visita a Regatas (Sábado, 22:00).

-Riachuelo (5-11). Recibe a Olímpico, en La Rioja (Viernes 27, desde las 22:00).

-San Lorenzo (5-15).

-Comunicaciones (5-15).

-Unión (5-17). En Santa Fe, juega con Ferro (Viernes 27, desde las 21:00); y Olímpico (Domingo 29, 20:00).

-ATENAS (1-19).

LOS OTROS RESULTADOS

-Obras 79-68 Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

-San Martín (Corrientes) 71-69 Argentino (Junín).

POSICIONES

—