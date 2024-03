Llaryora en la Mediterránea: “El Presidente no es culpable de la situación que heredó, está claro que había que hacer cambios”

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, participó este lunes del almuerzo mensual de la Fundación Mediterránea. Allí puso en blanco sobre negro lo que piensa sobre la situación del país y resaltó el hecho de que Córdoba haya sido elegida por Milei para ser sede del Pacto de Mayo: “Que nos elijan a Córdoba para el pacto de mayo… qué mejor. Tenemos que sí o sí cambiar cosas. El Presidente (Javier Milei) no es culpable de la situación que heredó (del gobierno peronista de Alberto Fernández). Para nada. Y claramente había que hacer cambios. Después, la discusión de más o menos, como las retenciones… Es la defensa de los intereses de los cordobeses. No es personal”, planteó.

Llaryora señaló en que “cuando leo los 10 puntos del pacto de Mayo, la mayoría en Córdoba ya se cumplieron. Córdoba hace 20 años que tiene superávit fiscal” e insistió en que “hay que sumar a la producción y al trabajo, hay que sumar a otros sectores, porque en el de la Moncloa o en Israel lo hizo la sociedad”. Cerró esa línea de razonamiento indicando que “vamos a acompañar la voluntad de cambio, pero defendiendo a los intereses de los cordobeses”.

Durante el almuerzo de la Fundación Mediterránea, en el Hotel Quinto Centenario, presidido por su titular, María Pía Astori, se homenajeó a La Voz del Interior, por su aniversario 120, hecho que también fue saludado por el primer mandatario provincial. Llaryora fue acompañado por la vicegobernadora, Myrian Prunotto; la senadora nacional, Alejandra Vigo; la diputada nacional, Alejandra Torres; los intendentes de Córdoba Capital, Daniel Passerini, y Villa María, Eduardo Accastello; y el viceintendente de Córdoba, Javier Pretto. También estuvieron algunos de sus ministros, como el de Gobierno, Manuel Calvo. En la mesa principal también se ubicó el ex titular de ANSES y ex ministro de Economía de la administración de Juan Schiaretti, Osvaldo Giordano.

El gobernador dijo que la situación del país “es difícil y de crisis” y recordó que “cuando en diciembre tuvimos un primer encuentro (con el presidente Milei) entendí que había que tomar medidas de shock. En eso avalo lo que hizo el presidente Milei. Ya no hay más 100 días (de luna de miel). Eso era en la etapa analógica pero no hoy. Y uno puede compartir algunas medidas o no, pero había que tomarlas”.

Agregó que por eso tomó las medidas de diciembre, mes en el que aumentó aportes personales y subió contribuciones de los empleados activos a la Caja de Jubilaciones y negoció los salarios a la baja. Afirmó que “sabíamos que la búsqueda del equilibrio fiscal (por parte del gobierno nacional) iba caer con peso sobre las provincias”.

Resaltó que la administración de Schiaretti fue ordenada, pero que igual “tuve que achicar ministerios, suprimir contratos… No fue solo achique, sino que se redujeron los sueldos de funcionarios públicos. Gracias a eso, podemos seguir teniendo superávit fiscal”, dijo.

Destacó, en ese sentido, que hoy la Provincia logra paga salarios en virtud de la recaudación. “La Provincia se sostiene, aun cayendo la coparticipación, básicamente por las medidas de ajuste en el gasto político y funcional. Se elevan los salarios solo por los ingresos… Es un acuerdo colaborativo, que luego mejoraremos. Estas medidas, de ajuste y básicas, son las que le permiten a Córdoba estar parada mejor que otras provincias”, detalló.

Luego destacó el rol del Estado para acompañar el desarrollo de cada sector, en particular en momentos de dificultades. “No vamos a dejar ninguna actividad abandonada, vamos a apoyar y sostener a todas las actividades”, definió.

Como ejemplos mencionó la ampliación de los boletos sociales, el plan de facilidades para el pago de facturas de energía eléctrica y las inversiones para reforzar el sistema de salud, cuyo aumento de la demanda es actualmente de casi el 30 por ciento.

Además, destacó el sostenimiento de la obra pública en toda la provincia, un rubro que hoy da empleo a más de 10.000 personas. En la misma línea, agradeció a los empresarios: “sé que muchos de ustedes, pese a la caída de la producción, sostienen a sus empleados. Yo les quiero agradecer por ese gesto”.

El gobernador volvió a pedir medidas que apunten a un plan productivo para acompañar y morigerar los efectos recesivos que provoca el ajuste fiscal que lleva adelante el gobierno nacional.

LUZ EN CUOTAS

Previo al almuerzo en la Mediterránea, Llaryora encabezó un acto en el centro cívico donde anunció que “ante el aumento dispuesto por el Gobierno de la Nación sobre el costo de la energía y la quita de subsidios nacionales, los usuarios de toda la provincia, podrán pagar las facturas en tres cuotas”.

El mandatario provincial estuvo acompañado por autoridades de la Empresa Provincial de Energía Eléctrica (EPEC), la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE), la Federación de Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servicios (FECESCOR) y el Banco de Córdoba, entidades que forman de la iniciativa.

“La crisis no nos tiene que detener y hay que tomar medidas. Yo creo que en este momento en particular, el Estado tiene que tener un rol que es el de contener y ayudar», destacó el mandatario provincial.

Llaryora agradeció el trabajo de las cooperativas en todo el interior provincial y destacó que «este programa unifica y da la misma posibilidad a los servicios que prestan las cooperativas que a los servicios que presta EPEC».

A su turno, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, detalló el valor de la energía en el país, su distribución y características de consumo; además de las diferentes variables que modifican el costo del servicio. A su vez, señaló que el monto que se ve reflejado en las facturas que vencen en marzo, es resultado de las decisiones macroeconómicas tomadas a nivel nacional.

A continuación, el ministro de Cooperativas y Mutuales, Martín Gill, subrayó: “Buscamos que estas tormentas, que no son responsabilidad de las autoridades provinciales, sino que responden a decisiones nacionales, no se conviertan en un escollo para el trabajo, para el comercio, para la industria y para la vida de cada uno de los cordobeses. Esa fue la decisión y la instrucción que nos ha dado el gobernador a los ministros”.

LOS DETALLES

Los usuarios de EPEC y cooperativas que fueron afectados por esta importante suba (que lleva los costos incluso a más del doble de lo que venían pagando), podrán abonar los consumos de febrero en hasta 3 cuotas fijas, con Tarjeta Cordobesa Mastercard y Visa emitida por Bancor.

Por su parte, los sectores productivos tendrán la posibilidad de optar por la financiación a través de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba.

-Comercios, servicios, pequeñas industrias y usuarios hasta 40 kW contratados:

Plan de financiamiento a través de las Distribuidoras de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba. Aplica sobre la diferencia entre la tarifa vigente en febrero 2024 respecto de enero 2024. 3 cuotas con una tasa del 8% mensual.

-Usuarios Industriales y Parques Industriales con potencia contratada menor a 300 kW:

Plan de financiamiento a través de las Distribuidoras de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba. Aplica sobre la diferencia entre la potencia contratada y la registrada en febrero. 3 cuotas con una tasa del 8% mensual.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

SUSCRIBITE A ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE NOTICIAS DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.