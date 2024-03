Llaryora advirtió sobre la recesión y reclamó “un plan productivo que acompañe el ajuste fiscal”

El gobernador de la Provincia, Martín Llaryora, dijo este miércoles, en la Bolsa de Comercio de Córdoba (BCC), que “es necesario un plan productivo que acompañe el ajuste fiscal que lleva adelante el gobierno nacional”, reiteró que mayo queda muy lejos y exhortó “al diálogo urgente para enfrentar los efectos de la crisis económica”.

También se preocupó en repetir que Córdoba había logrado enfrentar el recorte a las Provincias impuesto por el Gobierno nacional sin aumentar impuestos y detalló las medidas que tomó, entre las que destacó los nuevos acuerdos paritarios “colaborativos” desenganchados de la inflación con 10 de 11 gremios estatales -salvo los docentes, que se encuentran en conflicto- y el aumento de los aportes a la Caja de Jubilaciones que recae sobre los trabajadores activos del sector público.

Frente a un auditorio de empresarios y economistas pidió incluir a los sectores productivos en la elaboración de planes que permitan generar más inversiones y nuevos puestos de trabajo. “En recesión, el tiempo es dolor de mucha gente que no llega a fin de mes, no perdamos tanto tiempo al todo o nada, porque debemos pensar en producir, en generar inversiones”, planteó Llaryora.

Apuntó que “la crisis que heredó el Presidente (Javier Milei) necesitaba medidas urgentes y de shock. Uno esperaba que cualquiera que asumiera tuviera que tomar medidas rápidas. El Presidente lo sintetiza: Licuadora y motosierra. Pero eso tiene las consecuencias que sabemos: la recesión”.

“En la provincia tuvimos una suerte: Que venía bien administrada. Y como sufrimos tantos años de castigo, no teníamos tantos fondos que dependieran de la Nación. O sea que, cuando se aplicó el recorte extremo a las provincias… que es insostenible en el tiempo, a Córdoba no le afectó en la medida en la que afectó a otras provincias”, resaltó el primer mandatario provincial.

En esa línea, relató que “las medidas adoptadas al inicio de la gestión permiten hoy al Gobierno Provincial sostener el superávit. Es difícil aplicar medidas de austeridad, en diciembre después de escuchar al presidente (Javier Milei), nosotros las tomamos. Estas decisiones tomadas a tiempo posibilitan que hoy, en un contexto de crisis, la Provincia pueda pagar las jubilaciones, sostener los programas sociales y la obra pública”.

Luego señaló que ante la caída de la actividad económica, “entendemos que en este momento nosotros no podemos desentendernos, sino que tenemos que estar al lado de la gente y tenemos que estar al lado del sector productivo, tenemos que contener”.

EL PACTO DE MAYO

Llaryora reiteró las posiciones que sostuvo en los últimos días e indicó que “lo importante es el diálogo, pero mayo queda lejos (en referencia al Pacto de Mayo al que convocó el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones del Congreso, el pasado 1° de marzo). Claramente hay que tomar medidas antes”.

Insistió en que “mi deber es defender a los cordobeses, porque gobernar es generar trabajo” y se mostró predispuesto a acompañar la llamada Ley Ómnibus.

Precisó también que “el pacto de mayo no tendría que ser solo política. Tiene que estar la industria, los sectores del trabajo. El modelo israelí, por ejemplo, no funcionó solo por la política. Hubo acuerdos. En ese momento necesitamos estar todos juntos y hacer los sacrificios que haya que hacer”.

En relación a restituir la cuarta categoría de Ganancias, el gobernador cordobés dijo que no había pedido eso, pero no negó que bajo ciertas circunstancias no vaya a acompañar la medida: “Yo no pedí eso, creo que hay que pensar en algo más amplio y que tenga en cuenta la producción y el trabajo”. Consideró que “para empezar a pagar en la 4° categoría el monto debería ser alto para que no sufran los trabajadores. Desde 700.000, 800.000 pesos… no”.

FUNDACIÓN ECOSUR

Durante el encuentro se presentó la Fundación Estudios Económicos del Sur “Fundación Ecosur”, a cargo de Guido Sandleris, ex titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri. Ecosur es producto de la fusión del Instituto de Investigaciones Económiccas (IIE) de la BCC y la consultora MindY-Economics con base en Buenos Aires. Tiene el objetivo “de contribuir al debate público de la política económica en Argentina, impulsar el rol del sector privado como motor del crecimiento económico en un marco de competencia y libertad y asistir al sector público con el fin de promover la eficiencia y la transparencia en la administración”.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

SUSCRIBITE A ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE NOTICIAS DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.