Leonardo González: “La crisis golpeará fuertemente a la actividad turística de Villa Carlos Paz”

El titular de la Asociación Hotelera y Gastronómica (ASHOGA) de Villa Carlos Paz Leonardo González aseguró ayer que “la crisis golpeará fuertemente a la actividad turística y, por consiguiente, a la economía de nuestra ciudad”. La villa es la principal ciudad turística de la provincia y la cuarentena por la pandemia de coronavirus COVID-19 la ha paralizado. El turismo es el motor económico de la ciudad. En ese sentido, González le dijo a ENREDACCIÓN que “de no mediar soluciones de parte del gobierno nacional, no solamente el segmento nuestro, todo el país va estar colapsado”. A continuación, los principales tramos de la entrevista donde efectúa una radiografía de la situación del sector.

¿Han podido dimensionar las pérdidas que sufrirá el sector turístico y la ciudad por la pandemia del coronavirus?

-Todavía no le hemos dimensionado en números, pero sí le puedo decir que los negocios están cerrados, sin producir, sin facturar y con cuentas que habrá que pagar este fin mes. Si bien podríamos decir que lo que se perdió hasta acá fue el fin de semana largo del 24, en un contexto normal eso ya complicaba el panorama, así que imagínese ahora. Con esta realidad, el daño es mayor ya que el futuro es prácticamente impredecible. La crisis golpeará fuertemente a la actividad turística y, por consiguiente, a la economía de nuestra ciudad.

¿Cuáles son los datos concretos?

-Se acaba de extender la cuarentena y el año, comercialmente, hasta octubre está perdido. No creemos que los grupos de jubilados que visitan la ciudad en baja temporada se muevan porque forman parte del grupo de mayor riesgo de contagio. Por otro lado, se cayeron las ventas de grupos estudiantiles, los chicos siempre contratan con anticipación y esta vez, cuando el virus fue diciendo presente, las reservas desaparecieron. También los grupos de padres que normalmente venían a visitar la ciudad para conocer el producto que sus hijos compran, desaparecieron. Todos estos datos reales nos ponen ante una realidad muy compleja.

¿Cómo define a esa realidad?

-De no mediar soluciones de parte del gobierno nacional, no solamente el segmento nuestro, todo el país va estar colapsado.

-¿Hay alguna estimación acerca de la cantidad de puestos de trabajo que están en riesgo en Villa Carlos Paz, en el sector turístico?

-No estaríamos en condiciones de dar una cifra exacta, pero teniendo en cuenta que hay 260 establecimientos registrados y de ellos, la mayoría tienen entre 4 y 5 empleados y un grupo más pequeño cuenta con más de 10, estamos hablando de una cifra importante. Creo hay cientos de puestos de trabajo directos en riesgo. No hay que olvidar que el turismo es la única industria que tiene la ciudad y que la mayoría de sus negocios como las fábricas de alfajores, las casas de artesanías, los bares y los restoranes se nutren básicamente de la gente que se aloja en nuestros hoteles. Así, con este panorama, avisoramos momentos complicados, no sólo en lo económico, también en lo social. Somos conscientes que este fin de mes, aún con problemas, se podrá hacer frente a los compromisos, pero también sabemos que en mayo las dificultades serán mayores. Ni hablar cuando llegue junio. Creo que la mitad del sector no va a poder sostener sus compromisos, con todo lo que ello significa para la economía de la ciudad.

-¿El gobierno ya les anticipó algún paliativo para el sector?

-Todavía no en particular. Creemos que tarde o temprano lo tendrá que hacer. Eso también forma parte de un debate interno. Acá hay quienes creen que hay que presionar para que nos den muestras de atención, yo creo que todavía tenemos algún margen y me parece que tenemos que ser prudentes y esperar un poquito ya que el gobierno todos los días toma medidas que tienen que ver con la situación económica de distintos sectores. También me parece que es inevitable que el gobierno ayude, no sólo a nuestro sector sino a la mayoría de los sectores que hoy están parados. Hoy hemos bajado las persianas del país y todos estamos de acuerdo porque coincidimos que con muertos no podemos hacer nada. Hoy, como nunca, sabemos que sin la ayuda del Estado será imposible salir de la crisis.

-¿Qué acciones se imaginan o están pensando para cuando el país retorne a la normalidad?

-Todavía no nos hemos puesto a pensar en ello, porque la coyuntura nos demanda toda la atención. Ahora somos plenamente conscientes que la próxima temporada, aún con el país ya sin el riesgo del virus, será complicada. Si las clases se posponen y se extienden podría darse el caso que en diciembre y enero los chicos todavía estén en las aulas y, si fuera así, muchas familias no podrían tomar sus vacaciones para esa época. Además, deberíamos preguntarnos si después de esta crisis, que afectará en gran forma a nuestra economía, cuantos argentinos estarán en condiciones de tomarse vacaciones.

-¿Fueron contactados por las autoridades sanitarias para utilizar hoteles de la ciudad en caso de que la falta de camas así lo requieran?

-No, todavía no hemos recibido ningún pedido.

