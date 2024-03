Las formas y el contenido

Vivimos en un mundo donde

el funeral importa más que el muerto,

la boda más que el amor

y el físico más que el intelecto.

Vivimos en la cultura del envase,

que desprecia el contenido.

(Eduardo Galeano).

Con la expansión de la cultura neoliberal, en la que todo se compra y se vende, las estrategias para vender productos se centran con más fuerza en el packaging (1). Múltiples estudios analizan cómo la imagen, el envoltorio, el continente, la forma, suelen ser determinantes al momento de elegir el producto, el contenido del producto.

En los últimos años en Argentina, el imaginario de cambio se manifestó en la subjetividad de gran parte de la población. Con este concepto los actores sociales y económicos que históricamente concentraron las exportaciones, la obra pública y la propiedad privada de las tierras de mayores rindes económicos producto del extractivismo de sus recursos naturales agropecuarios, minerales, inmobiliarios, turísticos y que se transforman en financieros, construyeron estrategias político comunicacionales para disputar el sentido común de la ciudadanía, poner sus candidatos y funcionarios.

En este contexto estratégico se inventó el candidato y hoy presidente: Javier Milei. Un personaje maltratado por su padre, sin amigos, sin pareja estable, educado en instituciones privadas (2) donde la imagen y la forma, suelen ser más importante que la formación, los contenidos y los procesos educativos. En paneles y programas de entretenimiento, el personaje se ganó esa representación imaginaria de cambio que explicamos en el párrafo anterior. Las redes sociales de internet (3), profundizaron este dispositivo de poder en las subjetividades logrando construir un líder superficial que, a fuerza de eslogan de ideas anarcocapitalistas, oculta el contenido de que la economía siempre está dirigida, controlada y direccionada por actores sociales.

La emergencia de referentes “disruptivos en sus formas y (por tanto) en sus contenidos” en diferentes países (que se vinculan con empresas multinacionales (4)), ha sido denominada por la ciencia política como “la Nueva Derecha”. Al respecto, la politóloga austríaca Natascha Strobl (5) escribió un libro en el que se caracteriza a este sector social por rechazar la igualdad, reivindicar el orden y la propiedad, donde capital y trabajo no se confrontan. Esto vinculado a la cultura pop y el activismo, reivindicando a Gramsci en la construcción de hegemonía, instrumentalizando a estas en la esfera digital mediante las redes sociales, memes, imágenes y vídeos, con un fuerte apoyo en la escena mediática de la extrema derecha a través de YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En este espacio se reivindica el racismo, el antifeminismo, el evangelismo y la misoginia.

La radicalización de estas ideas, dice la autora, se corporiza en las clases medias; en lo que el sociólogo Wilhelm Heitmeyer denomina burguesía cruda, “un sector social que bajo una fina capa de modales civilizados y gentiles esconde actitudes autoritarias cada vez más visibles.” (6)

Con estás formas es que el presidente construyó su popularidad antes y durante la campaña electoral y continua en el cargo de presidente. Así lo hizo anunciando el DNU 70/2023 y el envió del proyecto de la conocido como Ley Ómnibus (7). La regla es forzar las formas, para cambiar el contenido. El resultado, es la adhesión del sector social despolitizado (en aumento en nuestra población) para modificar (el contenido): la democracia, el estado, lo político y la política, es decir, los derechos y garantías constitucionales.

Lo visible en el presidente y sus partidarios, son las formas, el contenido es casi inentendible e inimaginable en su aplicación para quienes ignoran la política. Lo que nos pone a todas y todos quienes tenemos ciudadanía argentina, en la vulnerabilidad y peligro de perder hasta lo que hasta hace tan solo tres meses era inimaginable; y puede superar el acceso a la salud pública, a la educación pública, los derechos laborales, los derechos jubilatorios y el acceso a la información pública; para pasar hasta perder la libertad de expresión o circular libremente (en estos momentos el gobernador de Santa Fé evalúa declarar el estado de sitio en su provincia (8)).

Velocidad en el golpe, que modifica la forma; tiempo para que los desprevenidos se acostumbren a ser golpeados (9) y los avisados para obtener sus beneficios: bancos internacionales colocadores de deuda, las empresas multinacionales prestadoras de servicio, los evasores fiscales y las organizaciones criminales de trata de personas y sustancias ilícitas. (10)

Sin ninguna duda, estamos ante el final de un proceso de descomposición que tiene sus orígenes en la última dictadura militar, pasando por el menemismo, la Alianza y el macrismo; y en la que uno de las principales formas que se fueron perdiendo y naturalizando son responsabilidad de quienes participamos políticamente en espacios populares, nacionales y democráticos. Primero perdimos las democracias partidarias (¿cuándo fue la última elección interna para elegir autoridades y candidatos en alguno de los partidos mayoritarios de la Argentina?), luego perdimos la democracia asamblearia y representativa, sustituida por “la mesa chica”; de esta manera lo popular se tornó aristocrático (en el mejor de los casos) y plutocrático para poder financiar las campañas (Milei cobró a sus candidatos según denunció Carlos Maslatón y publicó El País (11)). Como consecuencia concedimos hasta encontrarnos en los límites de perder nuestra identidad nacional, caracterizada por la solidaridad, el trabajo colectivo, valorización de las identidades regionales, las tonadas, costumbres y cultura; para desintegrar la sociedad en una suma de individuos consumidores (empobrecidos e impotentes) que les da lo mismo defender su nacionalidad o ser una colonia.

En este punto nos encontramos en la necesidad de recuperar principios (que a esta altura parecen que nunca debimos negociar) como:

-la condición humana. La convicción de que las personas nunca pueden ser un medio, son siempre el fin. No podemos sacrificar personas para que la economía sea superavitaria.

-la democracia. Perder procedimientos que garantizan la igualdad de todas las personas sin distinción de ningún tipo, por formas discriminatorias, misóginas, machistas, racistas, aporafóbicas (más si reconocemos que la mayoría somos pobres), discriminatorias y desvalorizantes de cualquier tipo. Todas las personas somos valiosas por nuestra simple existencia humana.

-Identidad nacional. Entendida por la condición social, cultural y territorial, que supera ampliamente la existencia de la conformación estatal, ésta incluye por sobre todas las cosas la preexistencia del estado nacional, recuperando la historia precolombina y la ubicación geográfica de la Argentina en Latinoamérica. No se puede permitir la desvalorización de nuestra identidad ante las comparaciones colonizantes eurocentristas y norteamericanas. Simplemente somos quienes somos, con defectos y virtudes, como cualquier sociedad.

Las formas que impone el presidente y sus partidarios, no son propias de estos; solo son el instrumento de formas que se encuentran arraigadas como instituciones sociales de la cultura neoliberal. La economía no es el fin, es el medio para que las personas tengan una buena vida. La forma democrática, no es el problema; el problema son quienes abusan de las formas que la democracia les permite (como presentarse a elecciones) para violentar la igualdad intrínseca de los demás. El problema no es “este país”; el problema son las ideas colonialistas de quienes dicen que este país rico y diverso en ecosistemas y culturas, no se parece a las mentiras que se compraron del “mundo desarrollado”.

Como nos propone Eric Sadín (12), debemos reapropiarnos del inmediato NO, para detener este orden degradante y violento al que nos empujan. Recuperar la cultura del rechazo a las formas que violan nuestra condición humana y la naturaleza de la que formamos parte, por sobre una economía del consumo desenfrenado y destructivo del planeta, para el beneficio efímero de unos pocos.

En síntesis, cuidemos el contenido que sustenta la vida y recuperemos las formas que nos dieron resultado históricamente, creemos otras que faciliten la vida y reciclemos aquellas que puedan servir (con modificaciones) para proteger el bien común y la sociedad. Sabemos que lo importante es el contenido, recreemos las formas para recuperar la belleza de la vida en sociedad y la alegría de construir una realidad colectiva.

* Darío Gómez Pucheta es licenciado en Trabajo Social y Doctor en Administración y Políticas Públicas.

