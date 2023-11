La UCR ratifica neutralidad ante balotaje, tras apoyo de ex dirigentes a Massa

La Unión Cívica Radical (UCR) ratificó este martes su postura de neutralidad ante el balotaje del próximo 19 de noviembre, después de que un grupo de ex dirigentes de ese partido respaldara la candidatura presidencial de Sergio Massa, de Unión por la Patria (UxP).

“La Unión Cívica Radical resolvió de manera orgánica la neutralidad de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre y por ello rechaza enérgicamente la apropiación ilegítima del uso de nuestros símbolos partidarios por personajes disfrazados de correligionarios”, afirmó el Comité Nacional en un comunicado de prensa titulado “El radicalismo no tiene nada que ver con el kirchnerismo ni con la extrema derecha”.

En el mismo sentido se expresó el bloque de Diputados Nacionales de la UCR, que afirmó que el acto del candidato presidencia de UxP, Sergio Massa, para homenajear los 40 años de democracia “no contó con la participación de dirigentes de la UCR”.

Por su parte, el centenario partido agregó: “Ratificamos el documento titulado ´La UCR no acompañará a ninguno de los dos candidatos’ y llamamos a mantener la individualidad de nuestra fuerza sin cooptación por parte del kirchnerismo ni de la extrema derecha”.

La comunicación del Comité Nacional de la UCR se conoció tras un encuentro que realizaron en la noche del lunes un grupo de ex dirigentes originarios del radicalismo, al canto de “Sergio Massa presidente de la mano de Alfonsín”, expresaron su apoyo a la candidatura del ministro de Economía, que enfrentará al aspirante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, en el balotaje del próximo 19 de noviembre.

La reunión de respaldo a Massa se hizo en un restaurante situado en el barrio porteño de Balvanera y fue convocada para celebrar el 40 aniversario del triunfo electoral que consagró jefe de Estado a Raúl Alfonsín tras siete años de dictadura militar. Allí, Massa instó al grupo de dirigentes a “apostar para construir esa nueva mayoría que nos ayude a transitar los próximos 20 años en paz y con democracia”, sostuvo.

El encuentro contó con la presencia del excandidato a jefe de Gobierno porteño por UxP Leandro Santoro; la presidenta dela Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; el diputado Leopoldo Moreau; el vicepresidente del Ente Nacional de Telecomunicaciones (Enacom), Gustavo López; el secretario general del gremio de La Bancaria, Sergio Palazzo; y el exsenador Eugenio “Nito” Artaza, que publicó este martes en sus redes sociales una foto y un video de la reunión con la frase “⁦Sergio Massa Presidente”.

El presidente del Comité Nacional de la UCR y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, exigió a los dirigentes y militantes que expresaron su respaldo a Massa que “no usen los símbolos partidarios” porque “se fueron” del partido “hace tiempo” y “se hicieron kirchneristas”.

“Nos tenemos que mantener en lo que el pueblo nos dijo. El pueblo dijo somos oposición y tenemos un programa” de políticas públicas, agregó Morales en declaraciones a Radio Continental.

En esa misma línea se expresaron el gobernador mendocino Rodolfo Suárez y quien será su sucesor, el senador Alfredo Cornejo, quienes coincidieron en decir que “el radicalismo, institucionalmente, ha optado por no respaldar a ningún candidato en el balotaje” y que quienes avalaron la postulación de Massa buscan son “expresiones sectarias y minoritarias” que procuran “confundir a la sociedad” utilizando la simbología radical.

LO QUE DIJO LA CORDOBESA SOLEDAD CARRIZO

A través de la Red X, la diputada nacional por Córdoba, Soledad Carrizo (UCR), también rechazó y repudió la acción de los ex dirigentes de la UCR. Carrizo posteó: “No al engaño, no a la mentira. El radicalismo ha ratificado públicamente su neutralidad ante el balotaje presidencial. Repudiamos y rechazamos la apropiación de símbolos de nuestro histórico partido por grupos y referentes minoritarios que hace mucho ya lo abandonaron. la UCR no apoya institucionalmente a ningún candidato”.

> Con información de TÉLAM.

