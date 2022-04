La Trova Rosarina presenta “Tiempos difíciles” en Córdoba

A 40 años del lanzamiento de Tiempos Difíciles, clásico álbum de la música argentina, referentes de la Trova Rosarina se presentan en Córdoba para celebrar este significativo aniversario. Juan Carlos Baglietto, Rubén Goldin, Fabián Gallardo, Jorge Fandermole, Adrián Abonizio y Silvina Garré se encuentran en el escenario de Quality Espacio para convidar las canciones que ya son parte de la historia nacional.

La aparición de este disco y el éxito de su presentación es un hito en la formación de la Trova Rosarina, como consecuencia de un sólido trabajo de años y coincidente con las postrimerías de la dictadura cívico militar iniciada en 1976 y la guerra de Malvinas.

Con una estética poderosa, principalmente sostenida en los rasgos del rock, aunque también atravesadas por el tango y el folklore, canciones con una poética, una sonoridad y arreglos singulares, este grupo marcó de forma trascendente la música popular argentina. Hoy, a 40 años de ese puntapié inicial, sus hacedores vuelven a encontrarse sobre un escenario para celebrarlo. Se suma a esta celebración, el reciente lanzamiento del disco grabado en vivo en Rosario en 2019.

Los orígenes

En abril de 1982 se publica “Tiempos Difíciles”, primer álbum de Juan Carlos Baglietto, que sale a la venta alcanzando en solo un mes el disco de oro. Desde su lanzamiento, el disco se ha convertido en un clásico de la música contemporánea argentina.

Muchos de sus temas, alcanzaron una gran difusión en las radios capitalinas y esto fomentó el éxito de las presentaciones del material, en plena Guerra de Malvinas. En el mismo año, un segundo disco “Actuar para vivir” refrendaba la potencia de esa propuesta artística que sería conocida como la Trova Rosarina.

Dice Chiqui González en el comunicado de prensa: “Es bueno celebrar 40 años y es raro hablar de un grupo de jóvenes rosarinos que inventaron un lenguaje, una fusión entre el rock y la balada sin olvidar el jazz, el folklore, el tango y la Bossa Nova. Hace cuarenta años se presentaba en sociedad, Tiempos Difíciles, un álbum irrepetible que termina de agrupar a los músicos y compositores de esta ciudad de río, en la interpretación de Juan Baglietto. Y claro que era difícil entonces y es difícil ahora. El tiempo se vuelve palabra, música y canción. El paisaje rosarino de su gente, se reconoce en sus propios trovadores. Ciudad de músicos, inventores de estremecimientos, encontraron una manera de comprometer los sentimientos, decir lo que la música popular le demandaba a los nuevos y poner a Rosario en el mapa musical de la innovación argentina”.

González continúa: “La Trova sigue joven y cada vez más punzante y luminosa porque creció, sufrió, amó, con este país tantas veces herido. Puso lo grupal como un lenguaje de infancia y dejó que cada uno de sus referentes, a la vez, hiciera su viaje y su camino. Esa mezcla de libertad y grupo los volvió históricos, juntó el Paraná de Chacho Muller y la ciudad de Lito Nebbia y los convirtió en Cultura, en sensibilidad, en paradigma del temblor y maestría del compartir. Imposible olvidarlos. Inútil no celebrar sus canciones en movimiento. Ya está. Ya lo hicieron y lo siguen haciendo y no hay ruido que los tape, no hay silencio que no los honre, ni ciudadanía que no salga a las calles y recitales para aplaudir los torrentes de sentido que vienen trayendo, las emociones desnudas que transmite a nuestras vidas”.

PARA AGENDAR

Sábado 7 de mayo, a las 21:30 horas, en Quality Espacio, Av. Cruz Roja Argentina 200.

