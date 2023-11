La FUC de los años 80’ pidió votar contra Milei y Villarruel

Más de 400 dirigentes y militantes de la Federación Universitaria de Córdoba (FUC) de los año ’80 llamaron este miércoles a votar contra Javier Milei en el balotaje del próximo domingo 19 de noviembre.

El documento tiene las firmas, entre otros, de José Serra, el concejal Ricardo Aizpeolea (Frente Cívico), Claudio Lehmann, Eugenio Reati, el abogado Claudio Orosz, Carlos Vicente, Carlos Gallo, Medardo Avila Vasquez, Mariano Faraci, Amadeo Sabatini, Carlos Presman, el ex rector de la UNC, Francisco Tamarit, Guillermo Hossly, Esther Galina, Alberto León, Marisa Cattaneo, el ex juez Pedro Salazar, Flavia Gallina, Guillermo Ferrero, y el legislador provincial, Eduardo Garcia.

Dice que “a 40 años del fin de la dictadura genocida y la recuperación democrática, a 41 años de la guerra de Malvinas, nosotros y nosotras, integrantes del movimiento estudiantil, juvenil y popular que a principio de los 80 luchó junto a otras organizaciones contra la Dictadura y el terrorismo de Estado, por la recuperación de las libertades democráticas, los derechos humanos y la educación pública, hacemos sentir nuestra voz”.

Agrega que “no olvidamos a las compañeras y los compañeros desaparecidos, a la represión y la persecución a la juventud. Porque salimos a las calles de Córdoba a exigir cárcel a Menéndez y su juicio y castigo al General símbolo del genocidio en medio país”.

Recuerda que “luchamos por la universidad gratuita, inclusiva y democrática y reconstruimos la universidad avasallada y vulnerada por la Dictadura. Porque hicimos frente a los atentados de la ultraderecha y los levantamientos carapintadas. Porque no abandonamos convicciones ni principios, hoy nos sentimos obligados a reunirnos como generación y expresarnos nuevamente”.

Señala que “no podemos ser prescindentes en esta coyuntura histórica ante una elección presidencial donde el candidato Javier Milei reivindica la Dictadura y un Estado mínimo que permita el saqueo y profundice la injusticia social; que, expresamente, propone mercantilizar la Educación; obturar la generación de Ciencia, una Salud solo para el que la pueda costear y hasta el absurdo de privatizar calles y ríos”.

Afirma que “sorprendidos vemos cómo la vieja ultraderecha se presenta hoy como lo nuevo, extraña alianza del partido del orden y del partido del desorden, que solo parecen coincidir en identificar las libertades democráticas como su enemigo”.

Más adelante, manifiesta que “críticos de la realidad política social y económica, sabemos que la Democracia argentina estuvo y está muy condicionada por la matriz de injusticia social que la Dictadura implantó, que la pobreza y la exclusión no dejaron de crecer bajo el imperio de la economía de mercado, que fue profundizada, sobre todo, durante los gobiernos menemista, delarruista y macrista; pero también sabemos que no es volviendo a las políticas que implantó la Dictadura como avanzaremos hacia una sociedad más justa. La opción Milei solo acentuará a niveles inimaginable las condiciones de vida más indignas para nuestro pueblo”.

Finalmente, expresa que “por esto llamamos a los cordobeses a votar decididamente contra Milei y Villarruel. Por esto decimos que el voto en blanco y la abstención, muchas veces una acción de real protesta, es ahora una renuncia a la lucha antifascista. No estamos frente a una elección más. El domingo 19 vamos a un verdadero plebiscito: No se trata solo de Milei o Massa o, si estoy con bronca, votar en blanco. No se trata solo de nombres o candidatos, se trata de nuestras libertades, de los derechos de nuestro pueblo, de nuestro derecho a tener derechos, de las posibilidades de construir nuestro futuro”.

