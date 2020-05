La Fanfarria del Capitán: La banda argentina que cantó y actuó en "La casa de papel"

La primera impresión de La Fanfarria del Capitán cuando escucharon Bella Ciao en La casa de papel, es que la serie les acababa de “quemar” el tema que tocaban hace más de diez años y al que recién le estrenaban videoclip cuando explotó la ficción en Argentina en 2018. Sin embargo, lo superaron para vivirlo como una oportunidad y mandaron su versión del himno italiano antifascista a la productora española. “Fue una botella tirada al mar”, dice Victoria Cornejo, la voz y acordeón de la banda argentina que reúne el ADN de la música popular del mundo en una propuesta cuidada y festiva.

Del otro lado del océano, el mensaje fue recibido. La Fanfarria puso dos canciones propias en el soundtrack de la ficción que protagoniza Úrsula Corberó y, además, tienen su propio cameo en las temporadas tres y cuatro. Para los fans de la serie, son la banda de Helsinky (Darko Peric). “El guionista tenían que definir qué hacía con Nairobi (Alba Flores) en Argentina y justo caemos nosotros por mail. Resultamos un poco la inspiración para ese personaje, un serbio que venía a la pampa y hacía música", detalla. Explica que muchos artistas piden, a través de sus sellos discográficos, participar en las producciones audiovisuales exitosas, que los hayan invitado lo sienten como un reconocimiento. "Tenemos que ver con el guión, estamos hermanados en el espíritu independiente y autogestivo. No era lo mismo poner una banda súper conocida del mainstring. Somos parte del imaginario de la serie y de sus creadores”, cuenta desde su casa en provincia de Buenos Aires donde realiza la cuarentena junto a su compañero Jerónimo Cassagne, –voz y guitarra- y el hijo de ambos, Galileo (5). “Con menos de un año, el chinito ya andaba dando vueltas por Kosovo ¡Imaginate! Igual ahora está contento de que estemos acá”, cuenta.

El grupo lleva recorridos cerca de doscientos mil kilómetros por el mundo, al que empezaron a recorrer en 2011. Como parte de aquella gira inicial, visitaron Wugan, la ciudad donde nació el Covid 19 y conocieron a Bella Ciao en Alemania. Durante su participación en una fiesta tradicional de carpinteros, un hombre rubio, de unos dos metros de alto, les entregó una partitura y empezó a cantar el tema. Con la inseguridad de extranjero en tierra ajena, la ejecutaron sin objeciones. Desde ese momento, la tocan en todos sus conciertos y la registraron en dos de sus discos: Fanfarria Latina On Tour” (2014) y La Giravida ( 2016).

Para Victoria no hay nada de azar en la trayectoria de la banda que comenzó en 2004. “No sé si se trata de suerte, generalmente no tenemos suerte”, dice fresca como la mandarina que come. Y agrega, “es como si fuera un gran guión. Conocimos la canción, la cantamos, la serie más vista de habla hispana te elije, es como si estuviera prescrito y lo vas viviendo. Más que azar, es una gran continuidad, una historia de vida. Esta canción fue la historia de nuestra carrera”. El destino los sacudió dos veces. El primer golpe fue en los inicios, con la tragedia de Cromañón, que los obligó a estar parados por un tiempo y buscando la solidez con la que los encontró la pandemia actual. El coronavirus les puso pausa a los proyectos para 2020, entre ellos show de primer nivel en diferentes países y el lanzamiento de su nuevo disco La magia de la vida. "Era el año de cosechar lo que habíamos logrado con La casa de papel. No es que está todo perdido, hay que esperar a que pase está situación y que todo se reacomode”.

En este clima de cuarentena, asegura que Bella Ciao es “un himno de aguante y de resistencia, una canción de unión y de hermandad mundial”. Por eso, invitaron a los amigos músicos desparramados por el globo a tocar juntos una versión online. “A pesar de las distancias, estamos unidos en esta estadía en nuestras casa, más allá de las diferencias somos un pequeño pueblo”.

La Fanfarria del Capitán se completa con Federico Sánchez, Valeria Velásquez, Mauro Scopingo, Jonathan Strugon y Juan Pablo Pelaez quien se mudó recientemente a Alemania donde conoció el amor.

De Magias de hoy se conocen cuatro sencillos con invitados: "Magias de Hoy" (Feat. Bersuit Vergarabat), "Gran Rex" (Feat. El Plan de la Mariposa), "La Ira del Mar" (Feat. Amsterdam Klezmer Band) y "Casa Okupa".

“La Flor y el Libro” suena en la temporada tres de La casa de papel y “La Palloza” es la canción incluida en la cuatro.

--

