La decisión de frenar la universidad de Río Tercero por parte del gobierno nacional, suma rechazos

El gobernador de la Provincia, Martín Llaryora, rechazó la decisión del gobierno nacional de frenar la puesta en marcha de la Universidad Nacional de Río Tercero. La definición de Llaryora se produjo durante la presentación de los subsidios al transporte que realizará el gobierno provincial, en la que participaron los intendentes de esa ciudad, el radical Marcos Ferrer, y sus pares peronistas de Córdoba Capital, Daniel Passerini; Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas; Villa María, Eduardo Accastello; San Francisco, Damián Bernarte; y Alta Gracia, Marcos Torres Lima.

También cuestionaron la resolución del gobierno de Javier Milei, el vicerrector de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, y el Sindicato Regional de Luz y Fuerza (SiReLyF).

Cabe recordar que el 28 de septiembre de 2023 el Senado de la Nación había sancionado la creación de las universidades nacionales de Pilar, del Delta y de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires; de Madres de Plaza de Mayo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y de Río Tercero, en la provincia de Córdoba. La Universidad Nacional de Río Tercero nació como parte de una reparación histórica por el atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero (FMRT), ocurrido el 3 de noviembre de 1995. La iniciativa fue impulsada por la comunidad riotercerense a través de las diputadas nacionales Gabriela Brouwer de Koning (UCR, Juntos por el Cambio) y Gabriela Estévez (PJ, Unión por la Patria).

VER Otro apriete: El gobierno nacional bajó la universidad de Río Tercero para golpear a la UCR.

Llaryora expresó que “es un hecho tremendamente lamentable. Los habitantes de Río Tercero no se merecen que se les corte este proyecto universitario y tienen la solidaridad de todos los cordobeses”.

El gobernador recalcó que, en la provincia de Córdoba, la pertenencia a distintos partidos políticos no impide el trabajo conjunto y colaborativo: “Por eso, Marcos, contá con el apoyo de todos nosotros, para que Córdoba defienda al sistema universitario y a la Universidad de Río Tercero”.

Mientras que el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires Emiliano Yacobitti, en declaraciones al canal La Nación +, defendió las nuevas universidades nacionales creadas por ley del Congreso el año pasado.

Yacobitti destacó el trabajo presentado sobre la de Río Tercero ante la Secretaría de Educación, como requisito para su habilitación. “Costó cero peso del Estado. La decisión del Ejecutivo nacional es un error”.

“Las universidades que funcionan bien, como la gran mayoría, generan transformaciones en la región donde están”, señaló Yacobitti.

“Las universidades tienen métodos de control, auditorías internas, las controla la Auditoría General de la Nación, como cualquier parte del Estado”, subrayó.

“Si el gobierno las quiere revisar, que las revise y si encuentra algo malo que lo denuncie, pero que no se la agarre con una institución”, reclamó.

“Pongo las manos en el fuego por lo que se hizo en la Universidad de Río Tercero, que se gastó cero peso del Estado. Lo digo porque conozco a quien fue designado rector normalizador (el abogado Pablo Yannibelli). Es un profesor de la UBA y es un ejemplo de nuevas universidades”, enfatizó.

Por último, el Sindicato Regional de Luz y Fuerza (SiReLyF) repudió “el anuncio del Gobierno Nacional de frenar la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero, mediante ley aprobada por el Congreso en 2023” y planteó que “frente al ajuste y asfixia del sistema universitario, defendemos la educación pública y la reparación histórica a la comunidad riotercerense”.

LA POSICIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL

Formalmente, la Secretaría de Educación decidió establecer un proceso de revisión de la creación e inicio de actividades académicas de cinco universidades nacionales, creadas por el Congreso Nacional en septiembre de 2023, y dejar sin efecto la designación de sus autoridades.

El texto de la resolución, indica Télam, establece “el proceso de revisión de la creación e inicio de actividades académicas de las nuevas instituciones universitarias nacionales creadas por las Leyes 27.727, 27.728, 27.729, 27.730 y 27.731 con el fin de determinar el efectivo cumplimiento del procedimiento para su creación y funcionamiento objetivo”.

Señala, además, que deja sin efecto “las Resoluciones Ministeriales 2534/23, 2574/23, 2575/23, 2576/23 y 2685/23, todas del ex Ministerio de Educación”, que designaban a los rectores organizadores de cada uno de esos centros de estudios.

En los fundamentos, el documento oficial apunta que la decisión atiende a “evitar la duplicación y superposición de estructuras jerárquicas y de garantizar que la oferta educativa cumpla con la calidad y pertinencia debida, resulta necesaria la adopción de medidas tendientes a revisar el inicio de actividades académicas de las Casas de Altos Estudios antes mencionadas, para determinar si el procedimiento administrativo exigido por la Ley de Educación Superior para crear nuevas universidades fue debidamente cumplido”.

El texto también indicó que la revisión busca comprobar “si las condiciones allí establecidas fueron realmente satisfechas y se encuentren debidamente documentadas y si la pertinencia, oportunidad y la previsión del crédito presupuestario correspondiente, en base a un estudio de factibilidad, avaló la iniciativa”.

AUDIENCIA CON PETOVELLO

La ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, recibirá al intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, a la diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning y al rector normalizador de la Universidad, Pablo Yannibelli. El encuentro será el próximo miércoles 6 de marzo a las 15, en el Ministerio de Desarrollo Humano de la Nación. Los representantes de Río Tercero tratarán de torcer la decisión del gobierno nacional.

PORQUÉ SE CREÓ LA UNIVERSIDAD EN RÍO TERCERO

La Universidad Nacional de Río Tercero se creó como un acto de reparación histórica por el atentado contra la Fábrica Militar que funciona en esa ciudad cordobesa.

La voladura de la FMRT se ejecutó durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, el 3 de noviembre de 1995, para ocultar el faltante de proyectiles, pólvora y cañones que Argentina vendió, con “la vista gorda” de Estados Unidos, a Croacia y Ecuador. Que no estuvieran los explosivos y armas se debió a que la planta fabril cordobesa no los tenía porque ya habían sido envíados a los citados países. El motivo de esa situación era que su papel en la operación de tráfico era maquillar (pintar, reparar, adecuar, etc.) los materiales que el país ya no producía y que Fabricaciones Militares (FM) había conseguido usados en unidades del Ejército.

Como consecuencia de la voladura, se produjeron siete víctimas fatales -Romina Torres (15); Aldo Aguirre (25); Leonardo Solleveld (32); José Varela (51); Hoder Dalmasso (55); Laura Muñoz (27) y Elena Rivas de Quiroga (52)-, se registraron más de 300 heridos y la ciudad sufrió cuantiosos daños materiales.

MÁS INFORMACIÓN

VER Otro apriete: El gobierno nacional bajó la universidad de Río Tercero para golpear a la UCR.

—

> ENREDACCIÓN trabaja con información de TÉLAM.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

SUSCRIBITE A ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE NOTICIAS DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.