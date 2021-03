La cordobesa Jazmín Carballo estrena su segunda película: “La cima del mundo”

“Hermoso y abrumador darse cuenta que todo lo que observamos del mundo termina hablando de nosotros mismos”, escribió Jazmín Carballo (33) en Twitter y esa frase se expresa en su reciente película La cima del mundo. Se trata de un documental donde sigue a Anastasia Amarante, una cantante en crecimiento, y a su mamá, en el camino de convertirse en estrella. A un día del estreno, la directora confiesa que el deseo de filmar a su propia madre y la relación con ella, está latente en la historia que cuenta.

Jazmín es cordobesa y está radicada en Buenos Aires hace más de diez años. Este es su segundo largometraje, en 2015 presentó la ficción Los besos y dice ambas comparten su inquietud por los vínculos.

La protagonista de su documental también es de Córdoba, se conocieron en el rodaje de un videoclip, antes de que Anastasia fuera participante del reality La Voz Argentina. “Yo hacía cámara y ella bailaba. En el momento del almuerzo ella empieza a contar algo muy mínimo y cotidiano de su vida, y resulta que era una gran narradora de historias y me convirtió en su espectadora. Hubo algo desde el primer momento que me cautivó. Siento que lo que me fascinó fue su manera de vincularse con la música, el mundo y su mamá”, le cuenta Jazmín a ENREDACCIÓN.

El rodaje comenzó en 2016, duró casi tres años interrumpidos por la distancia geográfica. “En el camino van pasando mil cosas que giran el timón. Es una diálogo entre lo que una decide y lo que la vida decide. Me pasó en mi primer film y en éste se acentuó. Que se de así el proceso me parece super interesante, es una gran invitación para filmar, es seductor, divertido y revelador”, comenta Carballo quien además es actriz y escribió tres libros.

¿Por qué viste una película en la historia de Anastasia?

Fue más el deseo que la conciencia de que había una peli. El deseo de estar juntas, de filmar e ir a la búsqueda de lo que sucedía entre nosotras, y la peli como aglutinante. Parece medio mágico, pero creo que la misma película decidió que la hiciéramos. Lo que me atrajo eran ellas, Anastasia y su mamá, su vínculo y su relación con la música, como manera de vivir, como sueño. A medida que avanzaba en el rodaje, descubrí que Cecilia, la madre, había querido ser cantante, de algún modo es un sueño en suspenso que Anastasia retoma, lo hace carne a su manera particular y distinta. Su mamá revive su deseo también. Esa superposición de sueños me parece una textura intrigante.

¿Qué te dijeron ellas de la peli?

Las dos lo vivieron como un regalo, para ellas y su vínculo. Creo que Cecilia no se había dado cuenta que realmente hacíamos una película. Una cosa es verla en la PC y otra cosa es ser parte del ritual que es el cine. La vieron en una proyección que se hizo en 2019 en Córdoba, allí cobró conciencia de la dimensión. Fue muy emocionante para ellas. De mi parte mucho agradecimiento, nunca imaginé recibir tanto de ellas, que las tocara y emocionara. De hecho mientras filmaba el documental y rellenaba proyectos en busca de financiamiento, escribiendo una carta de intención en la cual debía contar sobre el proyecto, tomé conciencia que lo que quise hacer profundamente, es una peli con mi mama.

¿Y por qué no la hacés?

Mi mamá es Liliana Malem, actriz y cineasta cordobesa. Cada vez que la quería filmar, no se dejaba, me ponía excusas y eso me desanimó. Cuando me encontré con Anastasia y Cecilia, algo en mí se proyectó en ellas, algo de mi propio vínculo. Lo loco es que ahora mi mamá, durante la cuarenta, me empezó a filmar a mí. Secretamente esa peli que ella hace conmigo, trataré de revertirla y que sea la que yo quería filmar con ella.

¿Cuál es tu cima del mundo?

Para mí la cima del mundo son los vínculos. El amor, la honestidad, el conectar con otros, hacer comunidad.

¿En tu profesión la cima también es la conexión?

El contacto, la conexión. Que a partir de una obra se despliegue el contacto, para mirarse a uno mismo y mirar a los demás.

Vivís en Buenos Aires, pero tus dos películas las filmaste en Córdoba ¿fue una decisión?

Siento que es inconsciente. Siempre actué en Buenos Aires, nunca filmé ¿qué pasa si filmo una peli en Capital Federal? Es una buena pregunta. Amo filmar en Córdoba, es mi casa, mi lugar conocido. Hay algo en sentirse en casa, que da comodidad y confianza.

SINOPSIS

Anastasia acaba de terminar la escuela y tiene que decidir qué estudiar. Su pasión es cantar: lo hace sola en el baño, con sus amigos y con Cecilia, su mamá, en la cocina. Su sueño es convertirse en estrella pop, deseo que comparte con Cecilia, quien en su juventud también quiso cantar y ahora es manager de su hija. Las formas de llevar a cabo la carrera de Anastasia están en tensión con las de su mamá, quién la espeja y contrasta en su búsqueda artística.

