La cantora de Sierras Chicas, Pocha Galván, debuta en el Festival de Jesús María

El papá de María Cristina “Pocha” Galván toca la guitarra y canta, pero no lee ni escribe, es analfabeto. Cuando ella tenía 9 años, una de las pocas veces que estuvieron juntos, él le dictó una chacarera que había compuesto y le dijo: “Te la regalo”. Ese papel quedó guardado entre las pertenencias de la cantante de Sierras Chicas, hasta que en su última mudanza cayó de una bolsa, ya todo amarillento.

Ahora “De los Núñez” tiene música. Además de un regalo para Paco Galván, de 82 años, es el tema inédito que Pocha presentará en su debut en el Festival de Doma y Folclore de Jesús María.

“Estoy muy emocionada, teniéndolo tan cerquita, por primera vez se me da la oportunidad de mostrar lo que hago, después de tantos años de luchar en la música. Estoy esperando ese día”, le confiesa a ENREDACCIÓN desde su casa en Agua de Oro. También reconoce que lo único que la pone nerviosa es la incertidumbre que genera la pandemia, sobre todo con la alta cantidad de casos positivos y contactos estrechos.

La noche del jueves 13 de enero, cuando se suba al anfiteatro José Hernández junto a sus músicos, será la primera de vez de Pocha en un escenario mayor de un festival popular del país. “Siempre quedábamos en el pre”, se ríe.

EL FUEGO

Recibió el llamado de la selección del Festival de Doma y Folclore cuando estaba dando clases, una tarde de octubre de 2021. Sin poder contener los gritos de alegría, festejó en el aula con sus alumnos de primer grado, y de ahí en más, con la banda se abocaron a pensar el show.

Desconocía cuánto tiempo les darían y desbordados de ansiedad, con su banda, trabajaron sobre siete temas. Con el transcurrir de los ensayos, Francisco Homer, el bajista, propuso convertir el show en un disco y así nació Cantora de paisajes, que no tendrá edición física sino que se irá lanzando de a una canción. “El repertorio suena a peña, porque es el encuentro. Es mágico lo que pasa con el baile con la fusión de los cuerpos. Queríamos llevar ese espíritu al escenario de Jesús María”, expresa esta cantora que también es profesora de Danzas Folclóricas Argentinas.

Como adelanto de lo nuevo, se puede disfrutar en el videoclip de Fueguito de la mañana. El tema de Peteco Carabajal será la apertura del espectáculo en Jesús María, en el cual contará con dos bailarines en escena. Elegí esa canción porque representa la esperanza, la vida, ese fuego que tenemos adentro, que no debemos permitir que nos quiten”, comenta con su voz amable.

CANTORA DEL ALMA

Siempre le gustó cantar, pero de chica no se animaba. “Solo lo hacía en su casa. Tras que era super tímida, en la escuela no me dejaban actuar…como te marcan las maestras”, recuerda la docente de la Escuela Víctor Mercante de Agua de Oro.

Nació en Mar del Plata hace 47 años, pero se crio con sus abuelos entre Río Ceballos y Las Vertientes, dejándose envolver por las sierras y el río. Si bien no conoció a su madre y tuvo poco contacto con su padre, ambos se relacionaban con la música y está segura que algo vino en el ADN. Su papá es Paco Galván, que integra el conjunto Los Hermanos Galván.

“La experiencia de la vida, los años, la gente con la que te cuzas, va haciendo que una aprenda a perder el miedo”. Así como soltó la voz y comenzó su camino hace más de diez años, ahora se le atreve a la composición: “Sacó lo que siento, trato de poner en palabras lo que el alma siente”.

Con Luz de mujer editado en 2018 y Cantora de paisajes ya listo, comenta que la le quedó un álbum a medio hacer por la llegada de la pandemia. Adelanta que incluirá algún tango y quizá, un tema propio.

PARA ESCUCHAR

PARA AGENDAR

Jueves 13 de enero, en Festival de Doma y Folclore, en Anfiteatro José Hernández, Jesús María.

