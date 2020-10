La actividad industrial bajó 7,1% interanual en agosto

La actividad industrial bajó durante agosto 7,1% en relación a igual mes del año pasado, y a la vez tuvo una disminución de 0,9% en comparación a julio, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En tanto, la actividad de la construcción registró en agosto una baja del 17,7% interanual, y del 1% en relación al mes precedente.

De esta manera, la actividad fabril acumuló un retroceso del 12,5% entre enero y agosto, y el sector de la construcción el 31,8%, informó el organismo.

En tanto, el Indec dio cuenta que durante agosto, doce de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales.

En orden a su incidencia en el nivel general, las bajas más significativas se registraron en Industrias metálicas básicas, 25,2%; Alimentos y bebidas, 4,9%; Prendas de vestir, cuero y calzado, 30,7%; Otros equipos, aparatos e instrumentos, 29,3%.

También relevó caída en Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes, 17%; Productos de metal, 12%; Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear, 13%; Textiles, 19,4%; Minerales no metálicos, 7 %; Madera, papel, edición e impresión, 3,1%; Otro equipo de transporte, 42,5%; Productos de caucho y plástico, 3,7%.

Por su parte, mostraron subas las divisiones Sustancias y productos químicos, 10,4%; Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras, 10,2%; Maquinaria y equipo, 5,2% y Productos de tabaco, 8 %.

Según un relevamiento especial realizado por el Indec durante la emergencia sanitaria, 54,1% de los locales manufactureros operó con normalidad en agosto, mientras que 45,9% operó parcialmente o no tuvo actividad productiva.

Entre aquellos locales que operaron parcialmente o no tuvieron actividad productiva 51,5% declaró que la principal causa fue que no pudo contar con el personal necesario por el aislamiento y 25,3% de los locales manufactureros indicó que la principal causa fue que no tuvo pedidos.

(Con información de Agencia Telam).

