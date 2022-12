Juntos por el Cambio y la foto de la “unidad” de Juez y De Loredo

Más allá de los discursos, la despedida de 2022 por parte del senador nacional Luis Juez en el salón del Alto Botánico, en la capital cordobesa, dejó una foto de la unidad de Juntos por el Cambio (JxC), en la que los actores principales fueron el legislador y el diputado nacional Rodrigo De Loredo (UCR). Sonrientes y con convocatoria perfecta de toda la dirigencia de la coalición, los dos vestidos de negro, se abrazaron y sonrieron para las cámaras. Todos indica que deberán enfrentarse en una interna para dirimir la candidatura a gobernador de la alianza, pero este martes resaltaron que están en el mismo barco.

En la primera fila estaban sentados, entre otros, Mario Negri, la senadora nacional Carmen Álvarez Rivero (JxC, Pro), el ministro de Defensa de Mauricio Macri, Oscar Aguad., y el titular del Pro, Javier Pretto.

El radical De Loredo saludó a Juez y precisó que competirá por la candidatura a gobernador en 2023. Expresó que “tenemos que animarnos a competir con unidad y con transparencia”.

Cuando le llegó el turno, el senador del Frente Cívico planteó que “el año que viene tenemos una oportunidad histórica. Yo no soy un necio: si no tengo que estar no estaré, pero si las condiciones están dadas lo voy a pelear”.

También dijo que “no vamos a hacer nada para producir una fractura. Me comprometo acá a eso ante ustedes. Vamos a estar pensando en el conjunto. La idea de la confrontación no ha dado resultado. Solos ya lo intentamos y no nos alcanzó. Necesitamos el poder para cambiar la historia de Córdoba”.

Luego aseguró que “ninguno de nosotros es más importante que el conjunto. Ningún programa de televisión es más importante que la unidad nuestra. Lo único que va a intentar el PJ de Córdoba es dividirnos. Les aseguro que no vamos a repetir caminos que ya hemos transitado”.

Para el cierre, Juez hizo proyectar un video en una pantalla gigante en donde se ponderó el trabajo del técnico de la selección de fútbol, Lionel Scaloni, y se resaltó el concepto “perseguir un sueño”. Juez señaló usando a la Selección campeona del Mundo como ejemplo, que “si perdemos el próximo partido, nos quedamos afuera del mundial. Este partido no lo podemos perder. Brindo por eso, por la unidad de Juntos por el Cambio”.

