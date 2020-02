José Oviedo, un hacedor de libros en las Sierras

A los 53 años y con más de 260 títulos impresos en su editorial Quo Vadis, José Oviedo Oller, bien puede ser considerado un referente del pulso cultural de Villa Carlos Paz y buena parte del departamento Punilla.

Diseñador gráfico, devenido en editor, desde marzo de 2003 forma parte del engranaje literario de la zona y es un activo gestor de diversos emprendimientos que tienen que ver con la cultura y el arte.

Cuando recuerda sus inicios, José trae de su memoria los nombres de Silvia López Banús y Marcelo Karlen, quienes en el 2002 lo acercaron al mundo editorial al que después él se introdujo para no abandonarlo nunca más. “Ellos -rememora- fueron quienes me enseñaron los palotes. Yo era diseñador gráfico y, además, tenía otros emprendimientos, hasta que una situación particular me llevó a meterme de lleno en la tarea editorial”.

Cuando se le pregunta sobre las razones de estos 17 años de permanencia y presencia en este ámbito, José no duda: “El secreto, desde nuestra irrupción en la edición de libros, ha sido el servicio integral que ofrecemos a quienes llegan a nuestra empresa para editar sus obras. El diseño, la diagramación, la edición, la corrección, la presentación, la difusión y la distribución a nuestro cargo nos permite entablar una relación particular con quienes nos eligen. Ese punto y el boca a boca han sido determinantes para que nuestro espectro no se haya limitado sólo a escritores de la zona y hoy, con no poco orgullo, podamos decir que hemos trabajado con escritores de diversas ciudades y localidades de Córdoba, como la Córdoba capital, Alta Gracia, Río Tercero, Tancacha y Marcos Juárez; de otras provincias como Chaco y Buenos Aires; y también del exterior, ya que llegamos a Brasil, Cuba, Suiza y Hungría”.

Luego de largos años de formar parte del paisaje de Villa Carlos Paz, Oviedo y su Quo Vadis cambiaron de escenografía. Instalado en Mayuj Sumaj desde 2017 y repartiendo su tiempo entre los libros y su otra gran pasión: el entrenamiento de rugby de jugadores infantiles, José se muestra entusiasmado con este presente de la actividad editorial sin dejar de señalar sus críticas hacia la falta de algunas acciones que, según él, deberían bajar de los distintos estamentos de los gobiernos. “Me parece que, más allá de la situación económica que nadie puede ignorar, hay una crisis cultural a la que las autoridades parecen no verla. No existen programas para fomentar la lectura. Las pequeñas acciones que uno puede visualizar son hechos aislados, esfuerzos ponderables, pero sin el sustento de un programa integral que nos permitan ir forjando nuevas camadas de lectores con todo lo bueno que ello significa para el sistema educativo argentino. Desde nuestras experiencias en las distintas Ferias del Libro donde estamos presentes, podemos decir que hay un público predispuesto a sumarse a este tipo de iniciativas pero que no encuentra dónde ni cómo hacerlo y, esa tarea, me parece, corresponde a los gobiernos”.

“El Maestro Interior” de Marcelo Karlen fue el primer título que editó José Oviedo en 2002 y “90 años, Carlos Paz en la Memoria”, de Edgardo Tántera fue el primer best seller de la por entonces novísima editorial Quo Vadis. Ambos son dos referencias ineludibles para Oviedo y fueron dos libros que definitivamente lo colocaron en el mundo editorial. Desde entonces, ha corrido mucha tinta en Quo Vadis, el proyecto fue ganando en envergadura, metiéndose en la vida de los escritores y, de a poco, ocupando un lugar de relevancia en la fisonomía de la ciudad cabecera de Punilla.

Ya consolidado en su lugar de origen, la editorial de Oviedo empezó a desandar un nuevo camino: el de la expansión hacia nuevos horizontes. Así fue que conjuntamente con el Gobierno de la provincia de Córdoba participa con un stand propio en la Feria del Libro de Buenos Aires, en la Feria del Libro de Córdoba en la que tiene presencia en la programación oficial y en diversas ferias que se realizan en la provincia. También, como una señal más de crecimiento, Oviedo puso en marcha en Córdoba Capital, el sello Casa de las Tejas, destinada a reflejar la actividad de las organizaciones de Derechos Humanos y retratar personajes y espacios emblemáticos de la capital cordobesa.

Esa presencia en otros lugares de la geografía provincial no le impidió a la editorial seguir marcando agenda en Villa Carlos Paz donde aún se recuerda, con cierta nostalgia, por cierto, los 13 de junio cuando Quo Vadis agasajaba en una cena a los escritores locales y luego sorteaba entre los presentes la edición de un libro. Pero, si se habla de la fortaleza de la relación de una editorial con su ciudad, la prueba más concluyente de ello fue la presencia de Quo Vadis en el centenario de Villa Carlos Paz celebrado en 2013. Para la histórica fecha, el sello de Oviedo reflejó, en cuatro libros, parte de la rica historia de la ya centenaria ciudad. “Carlos Paz 100 años en la memoria”, de Edgardo Tántera; “Villa Independencia”, de José Casas Binimelis y Evelina Ramírez; “100 años, 100 poemas”, de Quo Vadis compilados por Aldo Parfeniuk y “Eugenio Conde. El primer médico”, de Eldor “Piti” Bertorello fueron el legado de la editorial para la ciudad que la vio nacer.

Una obsesión: la Feria del Libro de Carlos Paz

Si hay algo que por estos años ha ocupado la atención de José Oviedo y su editorial es que la Feria del Libro de Carlos Paz se consolide como otro de los atractivos artísticos-culturales de la ciudad como ya lo es Danzamerica. “Necesitamos que la Municipalidad tenga mayor presencia en la Feria ya que con la colaboración del gobierno provincial y la Coopi no alcanza. Junto al grupo de vecinos de Carlos Paz que trabajamos en la organización pretendemos que la Feria forme parte de la cartelera de atractivos culturales de la provincia. Sentimos que la pasada administración municipal no nos dio el apoyo necesario y que nunca terminó de considerarla como un hecho positivo para la ciudad. Esperamos que esta nueva administración cambie su enfoque porque no tengo dudas de que si el gobierno Provincial, el gobierno de la Ciudad, la Coopi y nosotros trabajamos en forma conjunta, la Feria terminará siendo un clásico de la ciudad”, sintetiza, entusiasmado, Oviedo mientras acelera la fecha para iniciar las reuniones organizativas para la Feria del presente año que se realizará en el fin de semana largo de agosto.

