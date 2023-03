Inseguridad: La UCR pide medidas para agilizar las denuncias de las víctimas de delitos

El Bloque Juntos UCR presentó un proyecto de declaración pidiendo al Poder Ejecutivo Provincial que establezca distintos “procedimientos tecnológicos a los efectos de viabilizar las denuncias por robos y hurtos, extravíos y venta de estupefacientes, tales como la colocación de Códigos QR en reparticiones públicas, colectivos urbanos e interurbanos y cabinas con video llamadas en los shoppings”.

El legislador provincial Dante Rossi (UCR) expresó que en la Provincia de Córdoba “complican adrede la posibilidad de denunciar para tapar los verdaderos índices del delito. Efectuar una denuncia por un delito implica varias horas para ver si anda la web o en la Comisaría”.

Apuntó que “cuando se hace la comparación con otros distritos como CABA, podemos advertir que allí se puede denunciar cualquier hecho de robo o hurto por medios digitales, llamando por teléfono e incluso a través de Código QR colocado en subtes o cabinas ubicadas en los shoppings”.

Siguió diciendo que “estamos convencidos de que es posible combatir el delito con más tecnología, control, decisión política, capacitación y jerarquización de la fuerza policial”.

El legislador radical explicó que “según datos del 2021 (último conocido) tenemos 200 robos y hurtos denunciados por día en la Provincia. La situación es alarmante, porque más del 62 % de los cordobeses no realiza la denuncia, porque no tiene confianza en la policía, porque sabe que no va recuperar lo perdido por inacción de la justicia o por el tiempo que demanda”.

Señaló que “el gobierno cree que con marketing y publicidad se resuelven los alarmantes problemas se seguridad. Motos con sidecar, buzón del ciudadano, entrega de vehículos con un gran despliegue en avenidas de Córdoba, policía de proximidad, CAP, representaron una forma de combatir la inseguridad durante estos 24 años: Sólo medidas efectistas para hacerle creer a la gente que el Estado nos cuida”.

Por último, afirmó que “en este marco se inscribe el operativo a realizarse en el parque sarmiento en los próximos días por parte de la Municipalidad. No reconocen el problema de la inseguridad porque se auto perciben como la provincia más segura de Latinoamérica. Hacemos por Córdoba ha fracasado estrepitosamente en manejar el tema de la seguridad”.