Inseguridad: Denuncian que están activos sólo 14.100 de los 21.456 policías declarados

El legislador provincial Marcelo Cossar (Bloque Juntos-UCR) expresó su preocupación por la “inseguridad” y la “violencia urbana” que vive la provincia y denunció que el “peronismo responde a estas situaciones con menos policías, escasa capacitación y muchos efectivos denunciados”.

El legislador denuncia, en ese marco, que los efectivos disponibles son muchos menos que los declarados: “Están activos en Córdoba sólo 14.100 de los 21.456 agentes que la provincia informó en octubre del año pasado”.

Cossar es, además, representante por la primera minoría en el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario.

“No alcanza con anuncios de más móviles o chalecos si no hay suficientes policías, o si los que están en servicio no tienen los recursos necesarios o no pueden capacitarse correctamente. Hacen falta cambios profundos en materia de seguridad, el Gobierno de la Provincia de Córdoba no puede seguir desentendiéndose de un tema que nos acorrala cada vez más; tiene que volver a cuidar de los que nos tienen que cuidar. Queremos volver a vivir seguros”, apuntó en un comunicado de prensa.

El legislador radical también desmintió el porcentaje de policías investigados por cometer delitos o indisciplina, que lleva adelante el Tribunal de Conducta. Precisa que la incidencia está subvalorada. De este modo, busca señalar la magnitud del problema.

“Según el informe 2022 del Tribunal de Conducta, el 8% del personal policial de Córdoba fue investigado, pero la cifra real es 14,8%. El número del Tribunal fue calculado sobre 26.282 policías, cuando apenas llegan a 14.100 que realmente están activos. Si tomamos el segundo número, el porcentaje de denunciados sube a 14,8 %”, explica.

También señala que “en diciembre de 2022 se retiraron 151 efectivos, de los cuales 34 eran comisarios mayores, comisarios inspectores, comisarios y subcomisarios, 69 oficiales y suboficiales y 48 sargentos y cabos”.

Plantea que “(en 2022) los 2.303 casos que llegaron al Tribunal son por faltas graves, gravísimas o pasibles de destitución por eso los recursos y la capacitación se vuelven claves”. En ese sentido, el legislador de la UCR detalla que “la falta de recursos y capacitaciones, como por ejemplo la Escuela de Suboficiales que iba a reemplazar a la abandonada vieja escuela de la calle Neper y que nunca se construyó, sin dudas es directamente proporcional al incremento de la violencia y de la inseguridad en Córdoba”.

—