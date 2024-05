Informe de la situación en Argentina: Últimos días de mayo de 2024

Ante la escasez de propuestas movilizadoras en este país, azotado por la desgracia del “anarcoliberalismo” de ultraderecha en el gobierno, es bueno repasar algunos hechos históricos ocurridos en otros países que nos servirán para reflexionar. Aclaro que no se trata de una propuesta pero sí de un tema para la discusión, para estudiar la posibilidad de tomar medidas similares.

Según las fuentes consultadas, luego de haberse presentado y ser derrotado en dos oportunidades, Abdalá Bucaram fue elegido Presidente Constitucional de Ecuador, cargo en el que duró 5 meses y 25 días. Tomó posesión el 10 de agosto de 1996 y fue destituido el 6 de febrero de 1997. Llegó con un plan de gobierno cuyos principales ejes fueron, además de la paz con el Perú, viviendas para los sectores populares y un fenomenal ajuste económico. Se tomó casi cuatro meses para elaborar y anunciar ese plan que se esperaba durara, por lo menos, 10 años. El plan se asentaba en la convertibilidad de la moneda ecuatoriana con el equivalente de cuatro nuevos sucres por cada dólar estadounidense.

El sistema económico y financiero que implantó fue ideado por Domingo Cavallo, sí, el nuestro, el cordobés de la Fundación Mediterránea y del G30, ministro de economía de Carlos Saúl Menem entre 1991 y 1996, candidato a presidente en 1999 (sacó 10 % de votos) y en 2001 ministro de Fernando de la Rúa. A instancias de Cavallo, Bucaram aumentó el costo de los servicios esenciales como el gas, la electricidad, el agua potable y los teléfonos, produciéndose grandes movilizaciones a nivel nacional y paros que aceleraron su derrocamiento. Una postal que se parece demasiado a lo que está pasando en estos días en nuestro país.

Al igual que Milei, el estilo de gobierno del presidente Abdalá Bucaram fue totalmente informal. Realizaba las reuniones de gabinete en el interior del país en vez de hacerlas en el Palacio de Gobierno. Realizaba espectáculos populares con el auspicio del partido oficialista, como un concierto con la banda uruguaya “Los Iracundos”; una Teletón (evento benéfico televisado) con el presidente como anfitrión, además de tener frecuentes apariciones en programas de la farándula. Su gobierno estuvo plagado de escándalos de corrupción y mala administración, como con el plan de vivienda ofrecido en la campaña. Entregó 13 mil casas a los adjudicatarios inscritos, pero recibió críticas por la poca planificación urbana en su implementación y por no cumplir con el plan a nivel nacional.

Implementó también un plan de alimentación popular creando la marca de leche “Abdalact”, de bajísima calidad y alta contaminación. Creó el proyecto “Mochila Escolar” para entregar a los niños de bajos recursos con todos los útiles escolares, libros y desayuno escolar diario, pero el plan, que no se concretó, fue el origen de una escandalosa desviación de fondos, razón por la cual la oposición acusó de corrupción a la ministra de Educación. Bucaram fue acusado de nepotismo por haber nombrado a su hermano Adolfo como Ministro de Estado y a su hijo Jacobo como director de la Aduana. Y también por la desviación de fondos hacia el partido oficialista de la Teletón navideña auspiciada por el gobierno, que se realizaba supuestamente a favor de los pobres.​

DE PARECIDOS, CASUALIDADES Y DIFERENCIAS

Dos expresidentes de Ecuador y seis excandidatos presidenciales se reunieron el 3 de febrero de 1997 en la Federación de Trabajadores Petroleros, para pedir abiertamente que se impulsara una reforma política a cargo de un gobierno constitucional de transición, concertado entre las fuerzas opositoras y que el Congreso se convocara a sesionar extraordinariamente el 5 de febrero. En Quito, el alcalde metropolitano Jamil Mahuad se ocupó de aglutinar a los movimientos sociales para deponer al presidente. En Cuenca, el alcalde Fernando Cordero Cueva y el arzobispo Alberto Luna canalizaron las marchas populares de la ciudad contra el presidente de la República.​ El 5 de febrero numerosas organizaciones sociales convocaron a marchar en todas las ciudades del país para expresar su repudio a la administración de Bucaram.

Un diputado del Partido Social Cristiano, Franklin Verduga, presentó una moción en el Congreso Nacional con el objetivo de destituir a Bucaram de la presidencia de la república, alegando incapacidad mental. La moción fue apoyada por 44 diputados de los partidos Social Cristiano y Democracia Popular. Los partidarios de Bucaram alegaron que la destitución “se realizó sin pericia psiquiátrica ni examen médico alguno” y con solo 44 votos de 82 posibles, lo que representaba una mayoría simple y no calificada. El planteo fue desestimado por la justicia.

A cinco meses y pocos días de haber asumido, Milei se ha tomado más días para hacer de las suyas que cualquier otro mandatario argentino (superando incluso al rey de las reposeras, que a las siete de la tarde abandonaba todo para sentarse frente al televisor). De las ocho veces que Milei viajó al exterior la mayoría fueron por razones particulares. Puso en riesgo las relaciones internacionales con los principales socios económicos de Argentina (China, Brasil, España), selló los vínculos más nefastos con Estados Unidos e Israel, votó en contra del reconocimiento de Palestina como país integrante de la ONU, alejó a Argentina del BRICs, resignó la soberanía del río Paraná y del mar argentino, permitió la entrada al país de armamento bélico extranjero de socios de los usurpadores de Malvinas, proyecta regalar el patrimonio nacional con el RIGI, mantiene incautadas cinco mil toneladas de alimentos sin que le importe tres carajos el hambre de las familias carenciadas (pese a la orden del juez Casanello de repartirlas de inmediato), censura a todos los medios, subejecuta al 0 % el presupuesto prorrogado de 2023, despide a los trabajadores de la prensa, se burla de los familiares de los gobernadores (Jujuy), alienta el vaciamiento de las principales empresas públicas, desalienta la investigación, desfinancia las escuelas públicas y las universidades, desalienta las industrias nacionales abriendo la importación y pretende regalar toda nuestra riqueza con el Régimen de Incentivo para grandes Inversiones (RIGI, por el que se establecen, para los titulares de un proyecto que cumplan con los requisitos previstos en el presente, ciertos incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema eficiente de protección de derechos adquiridos a su amparo).

¿No debería el Estado participar como SOCIO por ser el representante de nuestras riquezas y reclamar el pago de tasas adecuadas al valor de lo que se extraiga? ¿O usted no haría lo mismo si alguien se apoderara de su patio para explotar una huerta? ¿Acaso no defendería usted su propiedad privada? La única seguridad jurídica que podemos garantizar a cualquier inversor, nacional o extranjero, será cuando las inversiones no signifiquen un despojo liso y llano, caso contrario, por ley, deberá llamarse a negociar a los beneficiarios para establecer una nueva “seguridad jurídica” y en tribunales argentinos.

Mientras tanto ha comenzado a tomar forma la organización de planes de lucha en contra de las medidas antipopulares del gobierno nacional y de algunos gobiernos provinciales que adhieren a las mismas. Aunque se hagan los distraídos, las multitudinarias marchas de 2024 en numerosas provincias los han puesto nerviosos. Huyen de los periodistas, jamás han visitado los barrios, no se los ve en la calle sin custodios agresivos, no viajan en transportes públicos, NO-CONOCEN-CÓMO-ES-LA-GENTE, detestan a los humildes, IGNORAN que GO-BER-NAR es para todos y no para unos pocos, para esos que se aprovechan mientras estamos preocupados por el hambre y la desnutrición para apoderarse de los dineros públicos en provecho propio.

Quizá haya llegado la hora de apelar a nuestra Constitución Nacional. Allí se establece que la destitución del presidente debe realizarse por vía de un juicio político realizado por el Congreso, una acción que operaría a partir de una denuncia por “mal desempeño en sus funciones y abandono de personas”, cargos contra los que las pruebas están a la vista. El 7 de febrero de 1997 Abdalá Bucaram huyó de Ecuador y se refugió en Panamá para evitar ser condenado. Años después volvió, cuando la causa había prescripto. No sea cosa que Milei imite a Bucaram, alentado por el resultado (provisoriamente favorable) del amigo de Macri, Pepín Rodríguez Simón.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

SUSCRIBITE A ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE NOTICIAS DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.