Industriales, comerciantes y CAME rechazan el feriado nacional

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de Córdoba (AFAMAC), y la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC) rechazaron feriado nacional dispuesto por el gobierno nacional para permitir los festejos por la obtención de la Copa del Mundo 2022 en Qatar por parte de la Selección nacional. En Córdoba, los comerciantes adelantaron que abrirán sus locales y pagarán salarios según la normativa vigente para los dias feriados.

La CAME destacó la importancia del título obtenido por Argentina, pero señaló su malestar por la medida. “Estamos a cuatro días de la Navidad, que es una de las fechas comerciales más importantes en el año. Un feriado en todo el país perjudica las ventas de las pymes comerciales”, dijo el presidente de CAME, Alfredo González.

Agrega el comunicado de prensa, que “si bien desde CAME se comprenden las dificultades de tránsito que se generarán en el AMBA con el traslado de los jugadores de la selección como parte de los festejos del nuevo título mundial de fútbol, esa no es la realidad del resto del país. En el interior la dinámica es completamente distinta. Con este feriado se genera descontento entre los comerciantes, ya que tiene un impacto económico que las pymes no están en condiciones de afrontar”.

CAME describe que “en un contexto de cinco meses consecutivos de baja de ventas minoristas, con negociaciones abiertas con el gremio mercantil para definir el segundo tramo de actualizaciones salariales por inflación, con el pago del segundo medio aguinaldo y con el bono decretado por el Gobierno, el feriado sólo complejiza la situación delicada de las pequeñas y medianas empresas. A su vez, las pymes que decidan abrir deberán pagar el día de trabajo con el adicional correspondiente”.

Por su parte, los fabricantes de maquinaria agrícola de la provincia, plantearon por medio de un comunicado de prensa que “si bien festejamos el triunfo y estamos felices del logro alcanzado por nuestra selección, consideramos que el Decreto es totalmente arbitrario y desafortunado para el interior del país ya que los festejos serán exclusivamente para el AMBA. Si deseamos rendirle homenaje a nuestros jugadores, deberíamos rescatar sus competencias más preciadas, aquellas que nos demostraron a lo largo de todo este tiempo: trabajo, compromiso, esfuerzo, responsabilidad, y constancia. Pedimos que nos dejen actuar de la misma manera, demostrando que el sector productivo del interior del país se sostiene y basa su actividad en estos valores”.

La presidenta de AFAMAC, Luciana Mengo, dijo que “el interior del país no está en condiciones de seguir pagando feriados y gastos arbitrarios que se deciden por fuera de los acuerdos entre partes. Solicitamos al Gobierno Nacional que revea la medida y nos permita trabajar con normalidad¨.

A su vez, la CCC señaló que la medida es “innecesaria, inoportuna y por demás antifederal”.

“Estamos en la semana de mayores ventas del año por la efeméride de Navidad, luego de haber atravesado un año sumamente complejo. Esta medida nos perjudica de manera directa y negativa. Creemos que solo se mira al país desde Buenos Aires, y el interior se encuentra, otra vez, impactado por lo que sucede en esa provincia y en la Capital Federal, siendo totalmente ajeno a lo que allá acontecerá. Consideramos que el feriado es totalmente irracional y desafortunado, principalmente para el interior del país¨, manifestó José Viale, presidente de la CCC.

Por último, adelantó que los comerciantes han decidido abrir sus puertas con normalidad, aplicándose “la normativa vigente de feriados para el pago de remuneraciones a los empleados que decidan asistir a sus puestos de trabajo”.

—