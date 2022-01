Hoyos, el DT de Talleres: Del pibe que comía en una Iglesia al elogio de Messi

Para aquel que no recuerda al nuevo técnico de Talleres, Ángel Guillermo Hoyos, vamos a recordar su historia. Su infancia fue muy dura, porqué a su padre, adicto al alcohol, lo echaron del trabajo y tuvo que andar por la calle ganándose la vida y comiendo en una Iglesia. Eso sucedió en el barrio de Constitución, en Buenos Aires, cuando tenía 10 años. Hoyos es cordobés, nació en Villa María el 9 de junio de 1963 y sufrió mucho. Dice que es un agradecido de Dios porque siempre estuvo a su lado.

El ahora DT de Talleres conoció a Diego Maradona en el Mundial de Japón 1979, donde Argentina salió campeón del mundo juvenil con Ramón Díaz como goleador. También fue elogiado por el flaco César Luis Menotti cuando lo vio jugar en Banfield, su primer equipo.

Sin embargo, su máximo logro fue estar junto a Leo Messi cuando dirigía las inferiores del Barcelona. Ahora, Messi dice que Hoyos es su papá futbolístico. Pavada de elogio del mejor jugador del mundo.

Hoyos, va a estar mañana viernes viendo el partido amistoso de “La T” frente a Estudiantes de Río Cuarto junto a Andrés Fassi y el sábado va a entrenar por primera al equipo de barrio Jardín.

Vuelvo a la época de Constitución cuando no comía todos los días. Fue lustrabotas, vendió diarios, abrió puertas de los taxis, y repartió estampitas religiosas en los bares y restaurantes. No lo dejaban ingresar a los hoteles porque no estaba bien vestido. La vida de Hoyos no fue fácil para nada.

El nacido en Villa María jugó en Talleres en 1979, 1980, 1983 y 1984. También jugó para Boca y se retiró vistiendo la camiseta de Minerven, un club de Venezuela, en 1997. De allí se fue a Barcelona, donde conoció a Messi. Incluso le tenía tanto afecto Leo, que lo invito a su casamiento en 2016. Ángel se sintió muy feliz con semejante invitación.

Tiene un carácter, muy especial, muy entrador. Cuentan que en 2006 se fue a Grecia y se presentó en el Aris Salónica, un club donde lo contrataron sin saber hablar griego. Hizo una revolución y salió en la tapa de la revista Play Boy, porque era muy simpático y tenía el pelo largo. Fue una etapa inolvidable para este muchacho que vive en Barcelona.

Su máximo fracaso ocurrió en 2014, cuando no pudo ascender con el albiazul en el Kempes, frente a Gimnasia de Mendoza. No cabía ni un alfiler aquel día. Ese año llegó Andrés Fassi y debió irse. Pero ahora vuelve con toda la fe en Dios para triunfar en el club que siempre le tuvo amor.

Hace unos días me dijo: “Gracias Ramón por tu buena onda. Nunca me voy a olvidar cuando vos escribías para el Diario Córdoba. Un abrazo, amigo”. Es un buen tipo y un buen técnico. Ojalá le vaya bien.

