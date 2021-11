Hidrógeno verde, una de las energías del futuro, se producirá en Argentina con inversión australiana

La inversión es histórica. La empresa australiana Fortescue anunció que invertirá US$ 8.400 en el país para construir producir hidrógeno verde. El anunció se realizó desde en la ciudad escocesa de Glasgow, donde se desarrolla la cumbre sobre cambio climático COP26.

Se desarrollará en la localidad rionegrina de Sierra Grande y se trata de un proyecto es 100% exportador y completamente verde, tanto en lo que concierne al producto como al proceso productivo.

De acuerdo al anuncio realizado el lunes por la tarde, el proyecto va a generar por lo menos 15.000 puestos de trabajo directos y entre 40.000 y 50.000 empleos indirectos. Su capacidad energética equivalente inicial permitirá cubrir el consumo eléctrico de 1,6 millones de hogares que destinará por completo a la exportación.

“El hidrógeno verde es uno de los combustibles del futuro y llena de orgullo que sea la Argentina uno de los países que esté a la vanguardia de la transición” energética, manifestó el presidente Alberto Fernández tras darse a conocer el anuncio de inversión. “En poco tiempo nuestro país podrá convertirse en uno de los proveedores mundiales de este combustible que va a permitir reducir drásticamente las emisiones de carbono en el mundo”, afirmó el mandatario, tras reunirse con directivos de la empresa australiana.

Our founder Andrew Forrest AO and CEO @JulieShuttlewth were proud to meet with the President of Argentina @alferdez and his delegation. Together we will lower emissions through #GreenHydrogen. #COP26 pic.twitter.com/p9yAOJwk0U

— Fortescue Future Industries (@FortescueFuture) November 1, 2021