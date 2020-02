Hay cancha: la AdC autorizó el Superdomo de La Rioja y Atenas hará de local

Se acabó el drama. Atenas jugará tres partidos en La Rioja, información que fue oficializada este martes, tras la autorización de la Asociación de Clubes (AdC). "El acuerdo pudo concretarse gracias a la predisposición de la partes", afirma el comunicado que difundió el "Verde" por Twitter.

Recordemos que la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) y el gobierno de La Rioja habían acordado de palabra que el Estadio Superdomo de la ciudad de La Rioja (capacidad para más de 10 mil personas sentadas) sería la sede de la próxima ventana FIBA en la que la Selección Argentina enfrentaría a Venezuela. El problema fue que el convenio se cayó dos horas antes de ser firmado, según informó CABB, a través de una llamada telefónica de un funcionario riojano.

Esto generó un cruce entre ambas partes, y Atenas quedó metido en el medio del problema. Luego de unos días de incertidumbre, la AdC confirmó ayer por la tarde la autorización para que "El Griego" dispute los tres partidos programados.

El primer partido está fijado para el 18 de febrero contra Estudiantes de Concordia, un juego clave para Atenas. El siguiente será ante Obras el 23 de febrero, y el último compromiso en el Superdomo será el 27 de febrero ante San Lorenzo, el tretracampeón. Los tres partidos en La Rioja son de suma importancia para "El Griego", y con rivales de alta dificultad.

A su vez, en la continuidad de la Liga, el "Verde" visitará este jueves a Regatas de Corrientes y el sábado a San Martín. Los próximos dos partidos de local (11 y 13 de febrero), Atenas hará de local en el Arena de Villa Carlos Paz.

