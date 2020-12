Gustavo Ng: “Cada uno de los animales del Horóscopo Chino es una forma de existir en el mundo”

Gustavo Ng es hijo de un chino y una argentina. Su infancia la pasó con su familia paterna en Nueva York donde, entre las cotidianeidades que se vivían en su casa, le llamaba la atención cuando hablaban de tribus de animales. “A mi mamá, en vez de por su por nombre, la llamaban la dragona”, le cuenta a ENREDACCIÓN cincuenta años después de aquel primer contacto con el Horóscopo Chino.

Intrigado por conocer la tierra donde nació bajo el signo de Tigre, al momento de comenzar la universidad, se instaló en Argentina. Fue en la misma época en que la astróloga Ludovica Squirrú se convertía en un boom y sus compañeros despejaban curiosidades preguntándole a él. “No sabía mucho al respecto, para mí era un dato natural, así que empecé a averiguar”, recuerda. Su interés excedió el Horóscopo y avanzó hasta convertirse en especialista en Cultura China, actualmente, con más de cuatro décadas en el tema. “No me considero astrólogo, me gusta analizar, jugar con las posibilidades del Horóscopo, dejarme tomar por su conocimiento, y siguiéndole el juego, veo que activa mi intuición”, dice quien también es periodista y escritor.

El próximo lunes 14 de diciembre, ENREDACCIÓN LIBROS lanza un nuevo título de Ng, su tercera publicación sobre astrología oriental. Se trata de Horóscopo Chino 2021: El año del Búfalo con descripciones de los doce animales e indicios de cómo será el año para cada uno. “Más que un libro que obligue a hacer un camino del principio al final, tiene muchas puertas para que se pueda entrar por cualquiera. Es más bien para consultarlo, te da material”, adelanta.

¿Qué conocimientos genera el Horóscopo Chino?

Genera dos conocimientos distintos. Uno es la plataforma base, saber cómo funciona cada uno de los signos, los datos más comunes que están en cualquier página de internet, la lista de sus características. Sin embargo, ese no es el conocimiento que buscan los chinos, porque esta es una información que está en el sentido común de ellos, no es algo reservado a los astrólogos. Los chinos valoran el segundo tipo de conocimiento, el que se produce en el astrólogo a través de una pregunta. Se obtiene utilizando la plataforma del primero, conociendo las características, por ejemplo del Búfalo, se puede determinar cómo será el año para la cabra. La respuesta no es solo el conocimiento básico, sino que son infinitas.

¿Qué conocimientos incluye este segundo orden?

Integra cualquier otro tipo de conocimiento, tantos que de lejos parece un cocoliche. Cualquiera que tiene un hilo lo pone en la alfombra, todo conocimiento viene bien. Los chinos son súper pragmáticos, si sirve se usa, sino sirve quedará descartado en el proceso. El astrólogo usa todos los recursos que tiene, y por supuesto el que le es propio: la intuición. Por eso, cada astrologo dará una respuesta distinta.

El Horóscopo Chino no hace predicciones ¿cuál es su sabiduría?

Cada uno de los animales es una forma de existir en el mundo, por tanto de verlo. Adquirir este conjunto de maneras de ver el mundo, enriquece en muchos sentidos. Enriquece la compresión de uno mismo o de otra persona, es una herramienta para comprender el mundo de alguien. Es conocer más para ser mejor, uno puede ser mejor persona si se conoce mejor. Además, de las cuestiones prácticas, qué hacer con la plata, con el futuro o el pasado, cómo relacionarse uno con otro. Para los chinos lo más importante es lo práctico.

¿Cuál es la diferencia entre la astrología occidental y la china?

La más importante es que en el Horóscopo Chino las influencias no están dadas por los astros. La segunda es que la identificación de cada persona no pasa por dividir el signo en partes, como lo hace la astrología occidental, los chinos ven más la totalidad que al individuo. La diferencia básica, es el proceder del pensamiento chino, no se analiza ni interesa el individuo como único, sino como una derivación del todo, un factor de ese todo. Es un modo de pensamiento muy encarnado y potenciando en el Horóscopo Chino.

¿En China le prestan la misma atención al Horóscopo?

Están interesados de una manera distinta. Es un conocimiento incorporado, es un sentido común. En China, dividen a la humanidad en animales. Son categorías arraigadas en la cultura, en la manera de concebir a las personas. Es posible que si te encuentras con un joven chino, no sepa precisiones al respecto, porque no es una cuestión de saber, no hay libros de horóscopo. Así como tampoco acá tampoco tenemos libros que nos expliquen lo que más sabemos. Es una información que les incide en la cabeza, por ejemplo: vas a hacer sociedad que implica mucho dinero y tu socio es caballo, lo pensás de una forma diferente a que si supieras que es gallo. El Horóscopo funciona como esquema mental básico en los chinos. Además, tiene tanta influencia que, por ejemplo, en el año del Dragón colapsa el sistema sanitario con nacimientos, y los días previos a que llegue el año de la Serpiente, el aumento de las cesáreas es descontrolado.

FICHA DEL LIBRO

Título: Horóscopo Chino 2021. El año del Búfalo.

Autor: Gustavo Ng.

Editorial: Enredacción Libros.

Páginas: 204.

Formato: E-Book.

Dónde se consigue: Desde el 14/12 en Google Play y La Tienda de Enredacción.

