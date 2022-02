Guido Morán, cantante y embajador del INADI, sobre el bullying: “Una palabra a tiempo puede cambiar la vida”

“Mi único deseo es que sea útil”, confiesa Guido Morán (31) sobre “Tocado”, su nuevo tema, a horas del estreno. El 25 de febrero, a las 00 horas, estará disponible el tercer adelanto de su próximo disco, República del Karma, el cual se suma a los singles “Random Boy” y “Karma”. Con cada uno quiere llevar el mensaje de aceptarse y de respetar las diferencias.

Desde 2018, Guido es Embajador de Buena Voluntad del INADI a partir de las repercusiones y el impacto de la canción “¿Qué Pensás? No Más Bullying”, incluida en su primer álbum. “Con solo plantear el tema, me empezaron a llover mensajes de chicos y de padres que me agradecían. Uno me contó que todas las mañanas su hijo lo escuchaba antes de ir a la escuela para poder afrontar lo que le pasaba”, le comenta a ENREDACCIÓN. Con “Random Boy”, dice que la situación fue similar al poner en la escena musical la diversidad sexual y de género. “En ese punto las canciones se vuelven algo útil, cuando además de divertirnos, nos ayudan a sanar y a avanzar”, agrega el joven nacido en Necochea.

El INADI ya lo había lo reconocido como “líder positivo” por su interpretación en Mi familia es así, una obra que se destacó en la temporada de Carlos Paz, en el verano de 2017. Antes de lanzarse como cantante, Guido incursionó en la actuación, sobre todo en el teatro musical, donde comenzó a trabajar a los 15 años y con nombres como Ángel Mahler y Pepe Cibrián.

Hoy, su proyecto principal son las canciones porque en la música encontró “su propia voz”. Cuando “Tocado” se escuche en todas las plataformas digitales, seguirá enfocado en terminar República del Karma para agosto de este año, y así convertirlo en el segundo título de su discografía. Mientras, irán publicando más adelantos.

¿De qué habla “Tocado”?

De no esperar nada de nadie para sentirse un “tocado”. En esta vida, ser un “tocado” tiene que ver con elegirse uno, sentirse bendecido. También, habla de no ser señalado como un “tocado” o un loco por tener deseos de hacer un camino propio. Es una palabra muy dúctil, que se puede usar para muchas cosas, entre ellas “tocado” de loco, de manoseado, de bendecido, de tocado por la varita. Lo que quiero es que las personas que se sintieron señaladas o raras dentro de la sociedad, se empiecen a dar cuenta que eso que los hace soñar o pensar diferente, en realidad es que están tocados, pero en el sentido de bendecidos.

¿Cuál es el concepto del disco?

República del Karma es una metáfora de este mundo, al que todos llegamos y ya tiene sus reglas, las cuales no contemplan todos los modos de vida. Habla de que el camino hacia la felicidad anhelada, llegue o no, tiene que ver con los pasos que vamos dando, sobre cómo tenemos que deconstruirnos para encontrar quiénes somos y acercarnos a esa felicidad.

“El bullying no es un problema de Argentina o de Estados Unidos, el ser humano tiene que plantearse por qué somos tan violentos”

Decís que esperás que “Tocado” sea útil ¿por qué?

A veces, un artista cuando muestra algo, espera resultados, no solo artísticos sino de números, es una industria muy exigente. Desde “¿Qué Pensás? No Más Bullying”, a medida que hacía canciones, me daba cuenta que los resultados tenían más que ver con la utilidad que con los números. Por eso, creo que el trabajo de la nueva generación de artistas es recuperar la responsabilidad y el contenido de lo que estamos diciendo. Un hecho artístico está vivo, de por sí siempre el arte ha ayudado a avanzar a la sociedad, y la forma de hacerlo es comprometernos con el mensaje y lo que tenemos para decir.

¿Qué pensás luego del caso Drayke Hardman, el niño de 12 años que se quitó la vida por sufrir bullying?

El bullying es una consecuencia de la violencia arraigada que tenemos en la sociedad. No es un problema de Argentina, de Estados Unidos o de ciertos países, el ser humano en general tiene que plantearse por qué somos tan violentos y elegimos convivir en la violencia. Lo del bullying es terrible y da mucha tristeza, porque sucede en el inicio de la vida, en los niños. Encima no podemos encontrar víctima y victimario, son todos víctimas, el chico que lo hace y quien lo recibe; porque el que lo hace de alguna manera aprendió la violencia, eso es responsabilidad de los adultos, de la sociedad. Todo el tiempo estamos bombardeados con situaciones violentas, muchas veces, cosas muy pequeñas como decirles “sos un tonto” o tratarlos de inútiles. Hay que hablar de estos temas, hay que romper tabúes para poder abordarlos y avanzar. La violencia nunca es el camino.

¿Vos sufriste bullying?

Necochea es una ciudad chica y yo era el que no jugaba al futbol, pero cantaba y bailaba, siempre fui señalado como el distinto. Yo tuve la suerte de tener una familia y una comunidad escolar que me acompañó, que cuando vio alguna injusticia me contuvo y me alentó a ser diferente. Por ese apoyo, esa palabra a tiempo, me animé a hacer mi proyecto, a no tener miedo a mostrarme como soy y con mis particularidades. Esto es lo que me hace accionar e involucrarme, que quizá una palabra mía le cambia la vida a una persona, yo la tuve cuando la necesité y me encantaría que todos tengan esa oportunidad.

¡Escuchá “Tocado”!

––