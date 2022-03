Guadalupe Gómez: “En las canciones el tiempo cobra otra dimensión”

“En la música se disuelve el tiempo”

Una mañana, sentada frente al piano en su casa, la cantautora Guadalupe Gómez (43) se acordó de un librero de Buenos Aires, que luego de un concierto en su negocio, le sugirió cantar “La avenida de los tilos”. Ese día, con el sol, la canción entró a su cuerpo, y, por alguna razón, hace diez años atrás cuando ese hombre se lo propuso, el tema no vibró en ella. “Son circunstancias misteriosas las que nos conectan con los que nos conmueve y nos lleva hacia un acto creativo”, dice risueña pero convencida.

Falta horas para el estreno de la versión que hizo de “La avenida de los tilos”, que además viene acompañada de un videoclip. “A diferencia de una performance en vivo, el trabajo ya está hecho, ahora es echarlo a rodar, y saber que eso queda ahí para que siga su cauce. Estamos recibiendo cosas muy bonitas en la previa y eso me da mucha ilusión y expectativa de que siga en ese movimiento”, le cuenta sin ansiedad a ENREDACCIÓN desde Barrio Observatorio.

El lanzamiento se enmarca en un nuevo aniversario del 24 de marzo porque es una canción compuesta por Maria Wernicke en 1976 y que fue prohibida por la Dictadura Militar un año después por hablar de un “país hecho de desamor”. Por otra parte, a Guadalupe le recuerda a una tía que perdió a su gran amor porque él se tuvo que exiliar en aquel momento.

¿Qué querés que pase con esta canción?

A mí me conmovió mucho, es una obra preciosa de la música argentina que marcó a una generación, mucha gente que fue adolescente en los 70 la recuerda. La canción tiene una historia y una potencia muy grande, volver a transitarla cuarenta y cinco años después, es muy fuerte para mí y me ha generado internamente emociones muy profundas. Redescubrir su vitalidad, sentir que siempre estamos caminando un país de desamor, pero, como dice la canción, a través de lo que podemos mirar podemos abrir las grietas para que los brotes vuelvan a nacer. Eso pasó, pasa y seguirá pasando. Todo esto que he vivido, el viaje a través de la canción, me encantaría que se resignificara en otros y otras que la escuchen y puedan hacer su propio viaje.

¿Qué sentido buscaron en el video?

Mostrar una mujer que camina por una ciudad que puede ser cualquiera del mundo, pero que es Córdoba, porque es el lugar donde vivo, mi pedacito de tierra, el que más me duele pero el que más amo. Y contar desde Córdoba la historia de la canción, una mujer que camina sola por la calle, en un país de desamor, pero que en esa ausencia que carga está la materialización de la presencia. La ausencia duele porque está el amor. El amor está siempre vivo, ahí tenemos la punta del ovillo para empezar a curar tanta pena y desamor, para conectar con la vida de nuevo.

¿La música es amor?

Para mí sí en un sentido muy profundo, no solo como belleza y esperanza, sino también mucho dolor.

¿La memoria está en la música?

Por supuesto. La música es una fuente, un tesoro que tenemos los seres humanos en ese sentido, porque hay una disolución del tiempo tal cual lo conocemos. En una canción podes estar en el 77 caminando las calles de Córdoba y añorando un amor que se fue por una cruenta dictadura, pero también en el 2022, y todo eso pasa a la vez, y quizá alguien la camine dentro de cuarenta años de nuevo, escuchando un tema que la conecte con estas emociones. En las canciones el tiempo cobra otra dimensión.

“Como artista me interpela cuál es mi identidad, porque creo que desde ahí es desde donde puedo contar”.

¿Por qué tu interés por la identidad?

Una pertenece a un lugar, donde vive, hay una identidad que liga a esa tierra a tus seres amados, tus muertos, lo que te duele, lo que te da bronca, lo que te da esperanza. Como artista me interpela eso, cuál es mi identidad, de qué estoy hecha, cuáles son esos pedazos que me constituyen, porque creo que desde ahí es desde donde puedo contar. Y buscar que esto que canto reverbere en otros.

En redes sociales, al principio de la cuarentena comentaste que tuviste una “corazonada” de que la humanidad podía cambiar, ¿qué pensás ahora?

Soy muy ingenua, pienso “¡Pobre mina! Me pareció que el cimbronazo fue tan grande por lo inédito que quizá se podía pegar un volantazo. Tuve esa sensación sincera, sentí que podíamos mirarnos como humanidad de otra manera. Pero llevamos milenos viviendo así, en un sistema que nos programa para que estemos fragmentados, desde un lugar de mucha indiferencia y egoísmo, no se puede barrer de un plumazo, ni siquiera dentro de una. Dos años después de la pandemia sigo sosteniendo mi fe intacta en la humanidad y en que, aunque no se tuerza del todo, una tiene que seguir rascando e intentando de abrir las pequeñas grietas para que pase la luz.

¿Las canciones abren esas grietas?

Sí, al menos adentro mío se abren. Eso me hace sentir afortunada y responsable de propagar eso que es tan hermoso, cura y hace tanto bien.

¿Qué hay que reivindicar el próximo 24 de marzo?

Tanto. Cuando escuchás la canción sentís que seguimos viviendo en un país de desamor. Entonces, no solo es la memoria hacia atrás, lo que reivindicamos cada 24, las desparecidos y lo cruento que conocemos que pasó, sino lo que se vive hoy, la deuda que tenemos con la tremenda desigualdad en nuestro país, con los Derechos Humanos básicos alejados del cincuenta por ciento de la población. Hay que mirar ahí, en el hambre, en la falta de acceso a la educación, en la manera en que vivimos excluyendo en cada gesto diario a un porción inmensa de la sociedad del tejido social del que estaos todos inmersos. Hoy, son los Derechos Humanos de toda la población de este país, y el mundo, que están vulnerados desde la tremenda desigualdad.

LO QUE SE VIENE

Guadalupe tiene cinco discos editados: Lluvia (2008), Estelas (2011), Canción hacia vos a dúo con el guitarrista Quique Sinesi (2014), Vendavales (2016) y Primer atardecer junto al pianista Mingui Ingaramo (2019). Su formación además de canto e instrumentos, abarca el teatro y la danza, sin embargo, en su infancia, creía que se convertiría en escritora. “De alguna manera lo soy a través de la música. Si tuviera que definir, soy alguien que cuenta”, le comenta a ENREDACCIÓN quien también es docente.

Actualmente, se encuentra grabando su próximo álbum, del cual ya se conocen dos adelantos “Niña humanidad” y “Madrecielo”. También, anticipa que volverá a escena “Interior con naranjas”, un espectáculo conjunto con María Teresa Ansruetto, donde canta los poemas de la escritora.

Compartís proyecto con Joge “Chacho” Marzetti y con María Teresa Andruetto, ¿qué lugar ocupa lo poético?

En mi vida es tan importantes la música como la literatura. De chica era muy lectora y siempre escribí. En este momento, a través de las canciones, encuentro una manera donde pueden convivir esos dos lenguajes. La palabra poética me conecta muy rápidamente, me coloca en una frecuencia que me parece interesante explorar. En esos cruces entre lenguajes se da algo muy rico, un mestizaje que potencia, siempre es a más, nunca menos.

¿Adelantos del disco que se viene?

Son canciones mías, todas con raíz folclórica, pero teñidas con programaciones electrónicas. El productor es Eduardo Valdés, del grupo Valdés. Es algo super rico para mí, porque es hacer pie en dos mundos, buscando el legado, lo identitario, pero también trabajando ese legado hace adelante

