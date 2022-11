Grupo B: Inglaterra goleó a un tibio y limitado Gales y jugará con Senegal en octavos

Inglaterra, con una actuación convincente venció a un tibio y limitado Gales por 3 a 0 y obtuvo el pase a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, donde se medirá con Senegal. Con los africanos será el primer partido en el que se podrá medir el verdadero potencial de la selección de la Rosa respecto de sus posibilidades de pelear por el título del torneo.

El delantero Marcus Rashford (en dos oportunidades) y el volante Phil Foden definieron el pleito durante el segundo tiempo en el estadio Ahmad bin Ali de Rayán.

Con esta victoria, Inglaterra finalizó primero con 7 puntos y por lo tanto será rival de Senegal (segundo del grupo A) en los octavos de final. Gales quedó eliminado al cabo de un empate (1-1 vs Estados Unidos) y dos derrotas (1-3 vs Irán y 0-2 vs Inglaterra).

VER Los resultados y posiciones de Qatar 2022.

VER Quiénes juegan y dónde ver los partidos del lunes 28, martes 29 y miércoles 30.

El seleccionado dirigido por Gareth Southgate dominó el partido de principio a fin, con marcada presencia ofensiva. Su producción fue de menor a mayor y una vez afianzada la ventaja de dos goles se dio el lujo de realizar cambios para preservar jugadores como Harry Kane, Kyle Walker y Declan Rice.

Inglaterra tuvo la iniciativa frente a un rival que tenía chances escasas de clasificar a los octavos de final e intentó jugar con orden para jugársela en los minutos finales. Gales buscó evitar la goleada, pero se le hizo imposible cuando Inglaterra encontró la contundencia en ataque.

La primera parte tuvo una ocasión clara de Inglaterra con el mano a mano que el arquero Danny Ward tapó ante Rashford, a los 11 minutos de juego, luego del pase profundo de Kane.

Inglaterra salió a liquidar el juego en el segundo tiempo y lo consiguió con Rashford, en el primer gol de tiro libre en lo que va de la Copa del Mundo. Al instante, Foden puso la cereza del postre en el segundo grito, como consecuencia de la presión en ataque ante la endeble resistencia galesa.

Ya sin un discreto Gareth Bale en cancha, Gales intentó reaccionar y estuvo cerca del descuento con el remate de Daniel James que pasó cerca del segundo palo y con el disparo de Kieffer Moore que Pickford desvió al córner.

Poco después, el goleador del Manchester United desbordó por la banda derecha, encaró al área con una gambeta y sacó el remate que pasó entre las piernas de Ward para el 3 a 0.

La diferencia entre Inglaterra y Gales pudo haber sido mayor. Por momentos, el campeón del mundo en 1966 jugó al estilo “Premier League”, con pases en velocidad y llegadas continuadas en ataque ante un Gales al descubierto que luchó sólo para que la goleada no fuese escandalosa.

Rashford estuvo cerca de un hat-trick y Foden de alcanzar el doblete. En ambas ocasiones, el arquero Ward les negó el gol.

VER Los resultados y posiciones de Qatar 2022.

VER Quiénes juegan y dónde ver los partidos del lunes 28, martes 29 y miércoles 30.

> Con información de TÉLAM.

—