Legisladores de la UCR: “El gobierno no denunció nunca las muertes de los bebés del Neonatal”

“Contrariamente a lo que expresaron las autoridades del Gobierno Provincial a los cordobeses a través de los medios de comunicación, el Ministerio de Salud nunca realizó denuncia ante la Justicia por las muertes de bebés en el Hospital Materno Neonatal”. La definición del bloque de Legisladores de la UCR pone la lupa sobre el accionar del gobierno en el caso en el que se investigan cinco muertes de bebés ocurridas entre marzo y junio de este año. Además, la Justicia analiza otros ocho casos para determinar si encuadran dentro del modo en que se produjeron los hechos actualmente bajo investigación. Por este hecho se encuentra detenida la enfermera Brenda Agüero y tres ex directivas del hospital se encuentran imputadas.

El comunicado de los legisladores radicales señala que “las irreparables pérdidas de vidas de niños nacidos en un nosocomio que asiste de manera especial a madres y neonatos, es decir, en la cual la atención de nacimientos resulta su única actividad, nunca fueron denunciadas como corresponde ante el Ministerio Público Fiscal a fin de iniciar investigaciones y establecer responsabilidades y penas que hubiere lugar”.

Detalla que “en la Fiscalía de Distrito 3, Turno 7, que investiga el caso, confirmamos que la única denuncia que existe y que motivó la investigación judicial que lleva adelante el Fiscal Raúl Garzón, fue efectuada por un ciudadano”.

Agrega, además, que “las autopsias, oportunamente requeridas en dos de los cinco casos que integran la causa, fueron procedimientos que se siguieron de oficio porque ningún médico quiso firmar los certificados de fallecimiento de esos bebés”.

Señala el documento del bloque Juntos-UCR que “a la gravedad institucional de consecuencias trágicas que representa la falta de reacción por parte del ministro de Salud (Diego Cardozo), cuando conocía desde el primer minuto la información de las muertes; a la inexplicable falta a los deberes públicos de todos los funcionarios del equipo de Salud, comenzando por el ministro, de realizar las denuncias judiciales, se suma la grave insistencia del Ministerio y de autoridades de esta cámara de aseverar públicamente que esa denuncia existía, cuando no es verdad. El Ministerio nunca denunció”.

Por otro lado, indica que “a partir de la Resolución Ministerial N° 1241/01, sabemos que la información se conoce prácticamente en tiempo real. No obstante, la estadística también indica que la mortalidad infantil en el Neonatal se duplicó en la primera parte del año. No existe ninguna posibilidad de que los responsables funcionales y políticos no hayan conocido estos datos”.

Finalmente reclama la presencia del ministro Cardozo en la Legislatura para que brinde un informe sobre lo sucedido y plantea que “para tapar su incompetencia, faltaron a la verdad una vez más. Para esquivar sus responsabilidades, no quieren rendir cuentas. Exigimos la verdad”.

