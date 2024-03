Gobernadores patagónicos: “El ajuste fiscal por sí solo no garantiza ningún desarrollo”

Los gobernadores patagónicos se reunieron en Puerto Madryn (Chubut) y le marcaron la cancha al gobierno de Javier Milei. Aseguraron que “Estamos dispuestos a acuerdos en la medida que no vengan impuestos ni estén precedidos de condicionamientos” y dijeron, en ese marco, que “el ajuste fiscal por sí sólo no garantiza ningún desarrollo”. El jefe del Ejecutivo nacional había sido invitado al cónclave, pero no concurrió ni envió ninguna nota o mensaje a los mandatarios del sur argentino.

La declaración del encuentro en la previa a la reunión del gobierno nacional con los gobernadores de todo el país en Buenos Aires, este viernes, muestra que hay voluntad de diálogo con el presidente ultraderechista, pero todo indica que no le darán el ok a una restitución de ganancias como pretende el Ejecutivo. También expresaron un límite al anuncio de Milei en la apertura de sesiones del Congreso, donde convocó a firmar un Pacto de Mayo en Córdoba, pero previamente reclamó a las provincias la aceptación de la Ley Ómnibus y su aprobación en el Congreso. A cambio, había ofrecido lo que denominó “un alivio fiscal”.

El planteo de los mandatarios patagónicos, donde confluyen distintas fuerzas políticas, que van desde el peronismo hasta el Pro, pasando por partidos provinciales, marca que el encuentro de este viernes es una reunión con final abierto.

Participaron el gobernador Ignacio Torres (Pro, Juntos por el Cambio); Sergio Ziliotto (PJ) y Gustavo Melella (Radical Forja), ambos de Unión por la patria (UxP); y los de partidos provinciales, Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Sin embargo, el encuentro patagónico, que se llevó adelante en el Hotel Rayentray, ubicado en la costanera de la hermosa Puerto Madryn, no sólo debatió sobre la coyuntura, sino que dio otro paso hacia acuerdos estratégicos relacionados al modelo de desarrollo de la región.

En esa línea, acordaron trabajar en una agenda común de desarrollo en la que uno de los ejes principales será la búsqueda de valor agregado para la producción de cada una de las provincias y advirtieron que “la región tiene un potencial que le permite un desarrollo sostenible y necesita desplegar una infraestructura acorde. El ajuste fiscal por sí sólo no garantiza ningún desarrollo. (…) Si la Nación no invierte en desarrollo, debe proponer un nuevo esquema de coparticipación federal”.

Cuando finalizó el plenario de los gobernadores, se llevó a cabo una conferencia de prensa. Gustavo Melella fue el primer orador y leyó el documento de la cumbre titulado “Declaración de Puerto Madryn”.

Dijo el fueguino que “el ajuste fiscal por sí solo no garantiza ningún desarrollo” y que “la producción, la inversión y el empleo deben estar en la agenda de los gobiernos”. Y Agregó que “estamos dispuestos a acuerdos en la medida que no vengan impuestos ni estén precedidos de condicionamientos”.

“Si la determinación política del Gobierno nacional es desertar en sus obligaciones, por lo menos debe recomponer el esquema de coparticipación federal de impuestos acorde a esas responsabilidades y a tono con el mandato constitucional que establece que toda transferencia de competencias, servicios o funciones debe venir acompañado de los correspondientes recursos”, apuntó Melella.

TORRES: “HAY UNA ARGENTINA PRODUCTIVA MÁS ALLÁ DE LA GENERAL PAZ”

Mientras que Torres, que viene de un duro cruce con el presidente, explicó que “después de muchísimo tiempo donde en campañas políticas se habla de la necesidad de cumplir con el mandato constitucional que establece la necesidad de rediscutir una nueva ley de coparticipación federal hoy estamos en un momento bisagra donde esa discusión es parte de la agenda. Tomamos la decisión de darle un marco organizacional de gobernanza para ponderarlo y para poder organizarnos, ni más ni menos que, con el objetivo de ayudar a la Nación a salir adelante”.

“Acá no venimos a plantar bandera contra nadie ni a favor de nadie, acá venimos a mostrarles a todos los argentinos que hay una Argentina productiva más allá de la General Paz”, planteó Torres.

Luego añadió que “la discusión que tenemos que dar es con una mirada a futuro, de cómo podemos hermanarnos como provincias para que el país salga adelante. Es necesaria una agenda de austeridad, es necesario el equilibrio fiscal y queremos que la macroeconomía se ordene. Es necesaria también una agenda de desarrollo, de crecimiento para generar trabajo, para agregarle valor a nuestros recursos, para tener más densidad de empresas y esta región tiene mucho para seguir dándole a la Argentina”.

ZILIOTTO: “QUEREMOS RECURSOS PORQUE TENEMOS RESPONSABILIDADES”

El pampeano Ziliotto señaló que “cuando hablamos de desarrollo, claramente tiene que estar íntimamente ligado con el federalismo y los recursos. En esa sinergia público-privada que planteamos como uno de los principales vehículos para llegar a ese objetivo, es necesaria la participación de un Estado fuerte a partir de los recursos, entonces bienvenida la discusión que se quiere dar en la Argentina acerca de reformular el federalismo fiscal”.

Ziliotto remarcó que “es necesario fortalecer el federalismo fiscal y entender qué significan estas dos palabras, que es nada más y nada menos que desarrollo en cada rincón de la Argentina, igualdad de oportunidades e inclusión”.

También indicó que “además de la distribución de recursos es fundamental debatir sobre la distribución de las responsabilidades”.

“Nosotros no queremos recursos que pertenecen a otros, queremos recursos porque tenemos responsabilidades y queremos asumirlas plenamente. Por eso si uno hace un análisis histórico, la Constitución Nacional establece la relación entre el Estado nacional y las provincias, y existen lo que son poderes delegados. Uno de los delegados a las provincias, preexistentes al Estado nacional, era la administración de los recursos a partir de la facultad de cobrar impuestos”, agregó.

Ziliotto recordó que desde 1988 rige la Ley de Coparticipación, que se aprobó a partir “de un consenso que propició el gobierno de Alfonsín. Plantea una distribución entre los Estados federales del 58 % y el 42 % para la Nación. A partir del devenir de todas esas crisis económicas de la Administración central siempre hubo pacto federal fiscal en el cual las provincias, a las que se nos quiere tildar como ‘Estados inviables’, fuimos aportando”. De esta manera, se fue “detrayendo esa masa coparticipable o se ha invertido es relación, cuando las provincias seguimos tomando cada vez más responsabilidades y ante el abandono por parte del Gobierno nacional más aún”.

Finalmente, consideró que “entonces tenemos que romper esas asimetrías de las responsabilidades. Las provincias somos responsables de salud, educación, seguridad y justicia, y también de la obra pública. Por eso queremos ir a discutir un nuevo federalismo fiscal, queremos recuperar lo que nos pertenece. Se requiere un Estado federal con provincias fuertes y ciudadanos con mejor calidad de vida”.

WERETILNECK: “ESTÁ LEJÍSIMO EL 25 DE MAYO”

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, indicó que no habían hablado sobre el tema del Pacto de Mayo al que había convocado el presidente el pasado 1° de marzo: “Está lejísimo el 25 de mayo”, disparó.

Luego agregó que “hay un primer paso que es la reunión de mañana (viernes), que de acuerdo a qué se plantee, cómo se plantee, de qué manera y en qué tiempo, puede llegar a marcar el 25 de mayo. Hoy no tenemos una posición al respecto. Y lo iremos viendo cada uno desde su punto de vista y criterio”.

Weretilneck destacó “la convocatoria al diálogo” por parte del Ejecutivo, pero resaltó en que “todavía falta mucho para dar una respuesta contundente sobre pactos o acuerdos”.

EL DOCUMENTO

El texto completo de la “Declaración de Puerto Madryn” firmada por los gobernadores, es el siguiente.

“La reforma constitucional de 1994 concibió un nuevo actor en la Federación Argentina: las regiones. El artículo 124 de la Constitución, habilita a que las provincias acuerden la creación de Regiones para el desarrollo económico y comercial. La Patagonia fue la primera creada en ese marco constitucional mediante el tratado de Santa Rosa, La Pampa. Los estados miembros han tomado la decisión de relanzar y dar mayor vigor a ese acuerdo.

La Patagonia aporta a la economía nacional el 98 por ciento del gas, el 87 por ciento del petróleo, el 71 por ciento de la energía eólico y el 27 por ciento de la energía hidroeléctrica. (…) La región tiene un potencial que le permite un desarrollo sostenible y necesita desplegar una infraestructura acorde. El ajuste fiscal por sí sólo no garantiza ningún desarrollo. (…) Si la Nación no invierte en desarrollo, debe proponer un nuevo esquema de coparticipación federal.

Las Provincias del Sur resuelven asumir en plenitud las potestades reconocidas en la Constitución Nacional y proclamar la determinación de llevar adelante un plan regional de desarrollo productivo, definiendo el aprovechamiento y explotación en sus recursos naturales, convocando al sector privado, y ejerciendo en plenitud su política energética.

Estamos dispuestos a acuerdos en la medida que no vengan impuestos. Reafirmamos el compromiso de defender a nuestras provincias ante cualquier intento de atropellar sus autonomías o menoscabar sus recursos”.

