Fuerte debate en Villa Carlos Paz por la llegada de cordobeses “repatriados” a cumplir su cuarentena

La falta de información oficial por parte de la Municipalidad de Villa Carlos sobre la llegada de cordobeses “repatriados” que cumplen su cuarentena en hoteles de la ciudad desde el domingo a la noche, generó un fuerte debate ciudadano en redes sociales. Mientras que el Ministerio de Salud, ante la consulta de este medio, informó ayer que el único responsable de todas las acciones que tienen ver con la pandemia es el COE (Comité de Operaciones de Emergencia). Justamente, este organismo es el que contrató los hoteles y dispuso el traslado de las personas hasta aquí.

Por su parte, referentes políticos de la oposición y de la actividad turística, consultados por este medio, expresaron su disgusto por la postura del municipio de no brindar información oficial sobre la llegada de los contingentes de cordobeses que cumplirán la cuarentena obligatoria en esta ciudad.

Las personas que llegaron a Villa Carlos Paz quedaron varadas en otras provincias argentinas cuando el gobierno nacional dispuso el 20 de marzo pasado la cuarentena con el fin de evitar la propagación del coronavirus. Ellos son, los que ahora están cumpliendo el período de aislamiento social obligatorio de 14 días antes de regresar a sus domicilios. Se trata de una medida sanitaria para prevenir el contagio, ya que la enfermedad tiene un período de contagio de hasta dos semanas.

El titular de la Asociación Hotelera, Leonardo Gonzáles, se mostró sorprendido. “Nadie nos participó ni nos avisó nada. Nos enteramos el domingo, a través de los medios. Nos hubiese gustado participar para hacerles saber que no estamos en desacuerdo con la medida ya que es el momento de ayudar entre todos, pero que también supieran que para una ciudad que vive del turismo, no es la mejor publicidad. Además, como no hubo información del municipio, no sabíamos si las personas que venían, estaban infectadas o lo hacían para cumplir la cuarentena. Esa información se manejó muy mal”.

El Ministerio de Salud de la Provincia explicó que el único responsable de todas las acciones que tienen ver con la pandemia es el COE (Comité de Operaciones de Emergencia), organismo que relevó diversos lugares, en todo el territorio provincial, para alojar a los ciudadanos que deban cumplir con los protocolos correspondientes. Dentro de ese listado se encuentran algunos hoteles de Villa Carlos Paz.

También, desde el Ministerio, se recalcó que todas las personas que trabajan en la atención de los que cumplen la cuarentena son personas preparadas para estas tareas. “El COE contrata las instalaciones, pero no los servicios de los establecimientos. La atención de las personas corre por cuenta del COE”. Con esta apreciación, el Ministerio desestimó que personas ajenas al organismo estuvieron en contacto con los huéspedes.

LA OPOSICIÓN RECLAMA MEDIDAS PARA ENFRENTAR LA CRISIS ECONÓMICA

Atendiendo al reclamo de distintos actores económicos de la ciudad, los ex candidatos a intendente Carlos Felpeto, Mariana Caserio, Rodrigo Serna y Emilio Iosa, elevaron, el pasado 6 de abril, una nota al intendente Daniel Gómez Gesteira poniéndose a disposición para la conformación de un Comité de Crisis que permitiera afrontar a la situación derivada de la pandemia de coronavirus. Al no obtener respuestas del jefe comunal, dieron a conocer ayer un comunicado de prensa con sus posiciones y reclamos.

El principal temor de todos los sectores pasa por la situación de la actividad turística, motor económico de la ciudad y que los distintos sectores prevén que será uno de los últimos rubros en ser flexibilizados.

En sus principales considerandos, el comunicado apunta:

-A más de un mes de esa nota no hemos tenido ninguna respuesta de su parte, dando a entender que no le interesa lo que puedan aportar los distintos espacios políticos que representamos la voluntad del 65% de los vecinos de la Ciudad.

-El Gobierno Municipal no ha brindado ninguna información que aclare el camino a través del cual piensa enfrentar la segura caída del PBI de la ciudad.

-No se conoce cuál es la situación financiera del municipio, ni cómo prevé enfrentar el aumento de la desocupación por la caída de la actividad económica.

- Vemos con preocupación que el intendente no está dispuesto a conversar planes de acción para disminuir el impacto negativo y así enfrentar la actual situación.

- Solicitamos al Sr. Intendente explique qué previsiones está tomando y cuáles son las alternativas que maneja. Si no lo cree conveniente hacerlo ante las fuerzas políticas, al menos que lo haga por los medios de prensa locales para que todos los carlospacenses puedan saberlo.

-Frente a esta crisis que nos preocupa a todos, el Intendente ha respondido con un silencio que aturde, que genera una enorme incertidumbre sobre las consecuencias económicas, sociales y sanitarias, que con sus actos ha decidido afrontar en soledad.

QUÉ DICEN LOS HOTELEROS

Sobre la situación de la actividad turística en la ciudad, el titular de la Asociación Hotelera, Leonardo Gonzáles, expresó que “sabemos de casos de dueños de pequeños y medianos hoteles que están haciendo el máximo esfuerzo para no dejar gente en la calle. Están recurriendo a sus ahorros para cumplir con el pago de los salarios, pero nadie puede asegurar que esa situación pueda sostenerse en el tiempo. Sabemos que nuestra actividad será una de las últimas en arrancar y eso nos genera mayor incertidumbre”.

