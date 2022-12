Feriado nacional: Cómo serán los servicios en Córdoba, Río Cuarto y Villa María

El feriado nacional dispuesto para este martes 20 de diciembre por el gobierno nacional, para facilitar los festejos del campeonato mundial obtenido por la Selección Nacional en Qatar 2022, impactará en el funcionamiento de distintos servicios y actividades municipales en las ciudades de Córdoba, Río Cuarto y Villa María. Por su parte, el gobierno provincial anunció que acatará el decreto nacional, por lo que no funcionarán la administración pública, ni las empresas descentralizadas.

El detalle es el siguiente:

CÓRDOBA

-El Transporte Urbano de Pasajeros circulará con normalidad hasta el mediodía y se irá regulando en función a la demanda.

-Las dependencias Municipales permanecerán cerradas al igual que los CPC cuyos turnos se van a reprogramar para miércoles, jueves o próxima semana.

-El servicio de recolección domiciliaria de residuos será normal.

-Testeos Covid-19: Se realizarán en el Centro de Testeos que funciona en el ex Registro Civil (Colón 1775) de 7 a 22 horas y la Vacunación Covid será en el mismo espacio de 10 a 22 horas.

-El Estacionamiento Medido (SEMM) y Controlado será gratuito en los lugares permitidos, excepto en el Parque Sarmiento.

-El cementerio San Jerónimo y el San Vicente permanecerá abierto 8 a 17 horas.

-Las plantas de Inspección Técnica Vehicular permanecerán cerradas.

RÍO CUARTO

El Gobierno de Río Cuarto informó que en el marco de los festejos por el campeonato mundial de la selección argentina de fútbol, el gobierno nacional dispuso decretar feriado nacional para mañana martes 20 de diciembre, por lo cual su cumplimiento es obligatorio.

En ese sentido, las dependencias y servicios municipales mantendrán un sistema de guardias para garantizar las prestaciones mínimas.

VILLA MARÍA

El gobierno de Villa María informó que se prestarán normalmente los servicios en administración, recaudación, tesorería y pagos y que funcionará con normalidad el servicio de salud, “respetando todos los turnos programados”.

El municipio detalló además que “se garantizará una guardia en el funcionamiento de las oficinas con atención al público en el horario de 8 a 12 horas. El desarrollo de las actividades programadas y los turnos entregados de actividad municipal se respectarán hasta las 12 horas con independencia de lo dispuesto por el feriado nacional”.

Mientras que la emisión de licencia de conducir será normal.

Se mantendrán guardias mínimas en el corralón municipal y electricidad.

En tanto, no habrá recolección de residuos. La empresa Cotreco no prestará el servicio de recolección domiciliaria de residuos. Por tal motivo, se solicita a los vecinos no sacar las bolsas a la veredas. La prestación se reanudará el miércoles con los recorridos habituales para esa jornada.

