Federico Giuliani: “Schiaretti es el lobbista de los sectores concentrados de la economía”

El secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la CTA Autónoma de Córdoba, Federico Giuliani, criticó al gobernador Juan Schiaretti por su defensa del agronegocio.

Giuliani apuntó que “Schiaretti dijo (el lunes en Río Cuarto) que las retenciones a las exportaciones del agro deben bajar porque esa es “plata de Córdoba que debe quedar en Córdoba” y pidió cambios y beneficios para la producción de biocombustibles -producción ligada al agronegocio y extractivismo, directamente-. De la pérdida del poder adquisitivo de las y los trabajadores -verdadera plata de Córdoba y para Córdoba, que jamás se fuga-, de la pobreza que ronda el 50 por ciento y va en ascenso, de la desocupación y la informalidad que alcanzan -juntas- casi a la mitad de quienes trabajan, de eso, ni habló”.

El dirigente planteó que “mientras Schiaretti enuncia y despotrica contra las retenciones y demás políticas redistributivas, las piezas menores que garantizan su gobernabilidad parecen concentradas en otro juego, haciéndose las desentendidas de estas definiciones y reclamando a su vez por aumentos salariales que, cuando llegan, lo hacen tarde bajo los vítores de los chupamedias obsecuentes”.

Señaló también que “necesitamos un Estado que redistribuya, que no gaste a cuenta del pueblo para enriquecer a sus patrones en la obra pública y los negocios financieros -únicos ítems que en el Presupuesto de 2022 avanzarán por encima de los otros “gastos”-, que no recorte derechos laborales para beneficiar a los sectores concentrados de siempre y que no siga desarrollando la matriz extractiva que siempre es aprovechada solamente por unos pocos”.

Por último, afirma que “poco a poco, el pueblo cordobés se suma a la pelea contra las políticas reaccionarias del “Cordobesismo” y de quienes se postulan como su “oposición”, para hacer retroceder no sólo al lobbista Schiaretti y sus peones, sino para enfrentar a los que promueven el extractivismo y el saqueo para construir -desde el centro del país- una alternativa al neoliberalismo que reivindique la Patria Justa, Libre y Soberana”.

