Falleció Osvaldo Ruiz, uno de los grandes reporteros gráficos cordobeses

A los 70 años falleció, este martes 30 de agosto, Osvaldo Ruiz, uno de los grandes reporteros gráficos de Córdoba. Su nombre y su oficio eran casi lo mismo, no podían vivir uno sin el otro. Solidario, generoso, comprometido con las causas sociales y políticas, buen compañero, afectuoso y con un abrazo siempre listo para dar, Osvaldo ha sido testigo de los acontecimientos ocurridos en Córdoba y el país en el último medio siglo. También ha desplegado una mirada particular y sensible para retratarlos. Sus fotos, sin importar el contexto, siempre han tenido dosis de descubrimiento, acción y sentimiento.

Su muerte causó gran pesar. Desde todos los ámbitos se pudieron leer y escuchar mensajes que lo recuerdan y abrazan a su compañera, también reportera gráfica, Irma Montiel, a Gabriela Lescano, y a su familia.

El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren) comunicó a través de Twitter “(…) Hondo pesar por el fallecimiento del compañero Osvaldo Ruiz ( 1952-2022), reconocido reportero gráfico que trabajó en numerosas publicaciones de nuestra provincia y del país”.

Contó que “se inició desde muy joven en el diario Los Principios y supo retratar con su mirada fina y aguda numerosos momentos históricos que quedaron en la retina de lectores. Fue trabajador del diario “Los Principios“, “Crónica“, “Córdoba“, “Tiempo de Córdoba“, “La Voz del Interior“, “La Nación“, y numerosas revistas. También creo su propia agencia, “Prensa Visual“, junto a su compañera de vida, Irma Montiel y un grupo de fotógrafos de Córdoba. Fue trabajador en la revista Electrum, publicación del Sindicato de Luz y Fuerza. Y, desde el primer número, fue fotógrafo del diario Hoy Día Córdoba”.

Cerró diciendo: “Gran profesional, compañero solidario y predispuesto para quien necesitaba alguna de sus imágenes, se lo encontraba siempre en las calles, y era una figura presente siempre en las causas comprometidas”.

Por su parte, el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba apuntó que “con profunda pena despedimos al maestro Osvaldo Ruiz, (…) quien fuera fotógrafo de nuestro sindicato por muchísimos años, desde aquellas convulsionadas épocas de la resistencia, pasando por la dura lucha en los ´90, toda la historia reciente de nuestro sindicato fue retratada e inmortalizada por el ojo exquisito de Osvaldo”.

Y concluye diciendo: “(…) Una enorme persona, un trabajador incansable, llevaba consigo la humildad de los grandes y un gran compromiso con la lucha de los trabajadores”.

Osvaldo nació el 28 de febrero de 1952 fue reportero por herencia y por convicción. Empezó su actividad siguiendo el camino de su padre, Waldino Ruiz, jefe de fotógrafos del diario Los Principios. Desde los 8 años supo acompañarlo a su trabajo y enamorarse del encanto del oficio de registrar la vida con una cámara. Sin embargo, sería su tío Ulderico, el que le enseñaría, a los 13 años, cómo convertirse en uno de ellos. Lo hizo contrariando al padre, recordó su amigo Isaac Silbermanas, en su blog Museo privado de arte fotográfico.

Fue en octubre de 1968, con 16 años, que Osvaldo accedió a su primer trabajo formal como reportero gráfico en el desaparecido diario Los Principios. No pararía jamás.

Cubrió hechos trascendentales como el Cordobazo; el Viborazo, en Rosario; los mundiales de 1974, en Alemania, y de 1978, en Argentina; el terremoto de Caucete, en San Juan, en 1977; e innumerables acontecimientos protagonizados por los trabajadores. Viajó a la Antártida en 1980 y Centroamérica, entre 1976 y 1978. En Tucumán, en 1974, fue herido por un tiro de Gendarmería en la pierna y a fines de 1975, en el sepelio del líder sindical Agustín Tosco, recibió otro balazo, esta vez en la espalda.

Los reporteros son una especie muy particular de la industria de medios. El motor del oficio de reportero es tener “la imagen del día”. Por eso, para lograrlo, hay que estar en el lugar y tener “el ojo” para ver, incluso, antes de conseguir la toma fotográfica. La diferencia entre lograrlo o no, suele ser un instante. Osvaldo siempre tuvo la capacidad de ver antes y de estar siempre. Por eso, el archivo de sus grandes imágenes es enorme. Por intuición, por experiencia, por osadía y por método, se ubicaba donde había que estar.

Silbermanas escribió sobre Osvaldo, en su blog: “(…) Su madre lo gestó con una cámara, colgada de su cuello. (…) Aunque su padre quería otro destino para su hijo, serás lo que debas ser o no serás nada, esa es la cuestión”. Fue reportero gráfico.

