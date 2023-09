Facundo Rufeil: “Schiaretti propone a los argentinos un país serio y previsible”

El intendente de La Calera, Facundo Rufeil, dijo este martes que “(el candidato a presidente) Juan Schiaretti (Hacemos Unidos por Nuestra Patria, HUxNP) propone a todos los argentinos un país en serio, previsible, con sentido común, con certezas y con reglas de juego en claro”.

El jefe comunal de esta localidad del Gran Córdoba milita en el ultraschiarettismo y es uno de los dirigentes que trabaja activamente por la candidatura presidencial del gobernador.

“Schiaretti entiende el tiempo histórico que nos toca vivir, donde la sociedad siente que la política no le resolvió los problemas que tiene y busca ir hacia lo nuevo. Estamos ante una realidad en la que Juntos por el Cambio y el kirchnerismo fracasaron; es más, el Kirchnerismo nos está dejando un país roto económica, social y moralmente”, expresó Rufeil en declaraciones que dio a conocer a través de un comunicado de prensa.

Agregó que “Schiaretti representa a los trabajadores, a los que producen, a los que creemos que hay que potenciar al campo y a su vez a los que queremos dejar atrás, de una vez por todas, a la grieta”.

También, siguiendo el planteo del gobernador cordobés, señaló que “(Javier) Milei es un fenómeno que hay que tener muy en cuenta porque logro que gran parte de la sociedad lo respalde, pero entre su modelo, que no se probó en ningún lugar del mundo, y el de Juan Schiaretti me quedo con el de Juan que es un modelo probado en Córdoba y que ha tenido mucho éxito. Y voy a ser concreto y claro: El país no puedo seguir improvisando”.

Por otra parte, afirmó que “es el momento de la renovación del peronismo nacional y que eso se va a dar de la mano de Juan Schiaretti y de Martin Llaryora. En Córdoba, tenemos la suerte de tener al “gringo”, que es el mejor Gobernador del país y también tenemos la suerte de tener a Martin Llaryora, que como Gobernador electo no tengo dudas de que va a continuar todo lo bueno que hizo “el gringo” y va a ir por más. Ellos dos, juntos, van a recuperar el peronismo nacional”.

